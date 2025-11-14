La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, Argentina venció 2-0 a Angola en su último amistoso FIFA, cerrando con autoridad su preparación anual. 14 de noviembre 2025 · 13:10hs

La Selección Argentina venció 2-0 a Angola en su último amistoso FIFA del año. Lautaro Martínez abrió el marcador a los 43 minutos y Lionel Messi estiró la ventaja a los 82’, para que el equipo de Lionel Scaloni se impusiera con autoridad en el estadio "11 de Novembro".

En la agonía de un primer tiempo muy disputado, Argentina se adelantó 1-0 gracias a un tanto de Lautaro Martínez, tras una precisa asistencia de Lionel Messi. Con ese gol, Lautaro alcanzó los 36 con la Albiceleste y superó a Hernán Crespo, arrebatándole el cuarto puesto en la tabla de goleadores históricos.

Argentina venció a Angola en el cierre futbolístico del año Angola vs. Argentina (1).jpeg Ya en el tramo final del encuentro, Messi amplió la ventaja después de una habilitación de Lautaro Martínez, quien recuperó la pelota tras un cierre de Jonathan Buatu sobre el propio capitán argentino. El rosarino definió de zurda, cruzado, para sellar el 2-0 definitivo. La jugada dejó dudas por una posible posición adelantada, aunque ninguna cámara logró aclarar la acción.