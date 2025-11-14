Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Los primeros partidos de la Liga Provincial que organiza la FBER se disputarán este viernes, desde las 21.30. Los cruces son al mejor de tres duelos.

14 de noviembre 2025 · 07:59hs
Urquiza de Santa Elena ganó todos los partidos de la Primer Fase de la Liga Provincial y quiere seguir de racha.

Prensa Urquiza

Urquiza de Santa Elena ganó todos los partidos de la Primer Fase de la Liga Provincial y quiere seguir de racha.

Comenzarán este viernes los octavos de final de la Liga Provincial de Mayores Masculina. La Federación Entrerriana de Básquet (FBER), el ente organizador del certamen, estableció que todos los partidos correspondientes a los primeros juegos de las series, se disputarán desde las 21.30.

Los enfrentamientos serán: Urquiza de Santa Elena-Sarmiento de Villaguay (árbitros: Corradini-Peralta), Regatas de Concepción del Uruguay-La Armonía de Colón (Delsart-Moreno), Ferro de San Salvador-Zaninetti de Concepción del Uruguay (Giorello-Páez), Santa Rosa de Chajarí-Quique de Paraná (Robles-Brilla), Sionista de Paraná-Vélez de Chajarí (C. Cáceres-S. Cáceres), Recreativo de Paraná-BH de Gualeguay (M. Cáceres-Arévalo), Peñarol de Rosario del Tala-Estudiantes de Paraná (Barón-Sartori) y Estudiantes de Concordia-Sportivo San Salvador (Ortiz-Bernachi).

Estudiantes dejó en el camino a Paracao al superarlo en tercer juego disputado en el Gigante del Parque

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Sionista derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Los segundos duelos de las series serán el domingo, en las canchas de los equipos que son visitantes este viernes. Mientras que, de ser necesario, los terceros partidos se disputarían el martes, en los mismos escenarios que en el primer duelo.

Vale destacar que los ocho vencedores de las series, además de clasificarse a los cuartos de final, también se ganarán su lugar en la próxima edición de la Liga Federal.

Recientemente, en los playin, quedaron afuera Ciclista de Paraná (eliminado por Sarmiento), Olimpia de Paraná (le ganó Sportivo San Salvador), Echagüe de Paraná (lo venció Sionista), Independiente de La Paz (lo dejó en el camino Recreativo), Talleres de Paraná (derrotado por Quique), Paracao de Paraná (eliminado por Estudiante de Paraná), Social de Federación (le ganó La Unión), Capuchinos de Concordia (lo venció Vélez), Ferro de Concordia (lo dejó en el camino Estudiantes de Concordia), Luis Luciano de Urdinarrain (derrotado por BH), Atlético Tala (eliminado por Zaninetti) y Bancario de Gualeguay (lo venció Peñarol).

Anteriormente, por haber quedado último en sus conferencias, dejaron de competir Parque de Villaguay, Progreso de Santa Elena, San José y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Torneo Provincial de Selecciones U15 Femenino

Paraná será la sede del Torneo Provincial de Selecciones U15 Femenino, que se desarrollará entre el sábado y el domingo, en el estadio Raúl Bibi Gómez del Club Atlético Talleres, con la organización de la FBER. Competirán Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Santa Elena.

El sábado jugarán Paraná-Santa Elena (a las 13.30) y Concepción del Uruguay-Concordia (16). Mientras que el domingo se enfrentarán Paraná-Concordia (9), Concepción del Uruguay-Santa Elena (11), Concordia-Santa Elena (16) y Paraná-Concepción del Uruguay (18).

Estudiantes jugará en Chaco

Estudiantes jugará el final four de la Liga Nacional U13 Masculina, que se desarrollará en Resitencia entre el sábado y el domingo. El sábado, a las 17.30, se medirá con Regatas de San Nicolás y, posteriormente, se enfrentarán el local Villa San Martín y Bolívar de Carlos Paz. El domingo, a las 17, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto; mientras que a las 20 se disputará la final.

