Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron en CABA a un hombre que era buscado por participar en el asalto comando que robó millones en una estación Axion de Chajarí.

Este jueves, la Superintendencia de Investigaciones Federales, mediante la División Homicidios, concretó la detención en la zona de la calle Miralla al 3300, en CABA, de J.A.P., alias “Gordo Jorge”, quien era intensamente buscado por la justicia de Entre Ríos por su vinculación con el asalto comando a la estación de servicio Axion, en la ciudad de Chajarí.

El robo había sucedido en la madrugada del domingo 20 de julio en la firma situada sobre la avenida Dr. Casillas de la ciudad de Chajarí, departamento Federación. Según fuentes oficiales, un grupo de al menos seis delincuentes ingresó en dos vehículos, forzó la puerta de las oficinas de la empresa y se llevó dos cajas fuertes, que contenían —según estimaciones— unos 800 000 dólares, 50 millones de pesos y cheques por otros 80 millones.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, que mostraron el ingreso de los ladrones encapuchados, la carga de las cajas fuertes en un vehículo y la fuga por la Ruta Nacional 14.

Detalles del operativo y vínculo federal-provincial

Según consignó Diario Río Uruguay, sobre el detenido pesaba una orden de captura emitida por la Justicia entrerriana en la causa que investiga el asalto. Tras su arresto en CABA, “Gordo Jorge” quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación había logrado recuperar las dos cajas fuertes en un allanamiento en Concordia, junto con dos vehículos incautados (una Volkswagen Suran y otro rodado) en operativos vinculados al caso.

La causa, a cargo del fiscal Matías Argüello De La Vega de la Unidad Fiscal de Chajarí, se extendió con allanamientos en Buenos Aires y la participación del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, dado el carácter interjurisdiccional de la banda.

El robo en la Axion de Chajarí se convirtió en uno de los hechos delictivos más resonantes del año, tanto por el monto sustraído como por la planificación y ejecución del golpe, que incluía conocimiento previo del sitio, del sistema de alarmas e ingreso veloz.

Ahora, además de la detención de “Gordo Jorge”, los investigadores apuntan a dar con el resto de los integrantes de la banda, esclarecer la logística completa y determinar si el grupo participó de otros hechos similares. Todas las pruebas reunidas —imágenes, vehículos secuestrados, declaraciones y rastros telefónicos— serán incorporadas al expediente en Entre Ríos.