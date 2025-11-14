Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México.

México eliminó a Argentina en los penales tras empatar 2-2 y ganar 5-4, dejando a la Albiceleste, mejor de la fase de grupos, fuera del Mundial Sub 17.

La Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente y que había terminado como la mejor de la fase de grupos, fue eliminada por México , el peor de los clasificados, en la tanda de penales.

En el primer tiempo, Argentina dominó casi por completo. Antes de los 10 minutos, Ramiro Tulián abrió el marcador con una jugada preparada que recordó al gol de Enzo Fernández ante México en Qatar 2022. A pesar de la superioridad, al equipo de Placente le faltó puntería para ampliar la ventaja.

En el complemento, todo cambió. La Tri regresó con energía renovada y mostró una versión completamente diferente. En apenas 10 minutos, Luis Gamboa anotó un doblete y puso en aprietos a la Albiceleste. Cuando parecía imposible el empate, el central argentino Fernando Closter aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 2-2 a solo cuatro minutos del final.

La definición se resolvió desde el punto penal. El arquero mexicano detuvo el primer disparo de Gastón Bouhier, marcando el rumbo de la serie. México se impuso 5-4 y avanzó a los octavos de final del Mundial Sub 17, dejando fuera a la Selección Argentina.