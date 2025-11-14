Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre alérgico murió en Concordia tras ser picado por una avispa cuando regresaba a su vehículo en su lavadero de autos.

Un trágico episodio ocurrió este jueves en Concordia, donde un hombre falleció luego de sufrir la picadura de una avispa. La víctima, de quien no se difundieron mayores datos personales, había salido de su lavadero de autos ubicado en la intersección de Ruta 4 y calle Paula Albarracín de Sarmiento.

Según se informó desde la Policía, el hombre se comunicó telefónicamente con su pareja para contarle que había salido a realizar una compra y que, al regresar a su vehículo, encontró una avispa en su interior. Al intentar matarla, el insecto lo picó.

Tras la picadura, el hombre —alérgico a este tipo de insectos— se dirigió por sus propios medios al hospital Ramón Carrillo. Desde allí, debido a la gravedad del cuadro, fue derivado al hospital Delicia Concepción Masvernat.

LEER MÁS: Paraná: un hombre murió tras sufrir una picadura de abeja

En el Masvernat, los profesionales le colocaron asistencia respiratoria mecánica, pero el paciente entró en paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación (RCP), no lograron revertir la situación y el hombre falleció. En el hecho intervino la fiscal Julia Rivoira, quien ordenó las actuaciones correspondientes.

Concordia hombre picaduras
