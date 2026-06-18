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Rogelio Frigerio anunció exenciones impositivas y subsidios energéticos para 50.000 comercios

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la exención de Ingresos Brutos y subsidios a la energía para pequeños comercios entrerrianos.

18 de junio 2026 · 10:53hs
El gobernador Rogelio Frigerio anunció la exención de Ingresos Brutos y subsidios a la energía para pequeños comercios entrerrianos.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la exención de Ingresos Brutos y subsidios a la energía para pequeños comercios entrerrianos.
El gobernador Rogelio Frigerio anunció la exención de Ingresos Brutos y subsidios a la energía para pequeños comercios entrerrianos.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció la exención de Ingresos Brutos y subsidios a la energía para pequeños comercios entrerrianos.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció una serie de medidas destinadas a aliviar la situación que atraviesan los comercios entrerrianos, especialmente los de menor tamaño, en un contexto marcado por dificultades económicas, cambios en los hábitos de consumo y una creciente competencia. Lo hizo en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, acompañado por Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos; Jorge Tarchini, Secretario de Energía de Entre Ríos; y Jesús Korell, Director de ATER

"Más allá de las dificultades económicas, los comerciantes enfrentan cambios importantes en los hábitos de consumo, aparecen nuevas formas de comercialización y la competencia es más intensa. Entendemos que el Estado debe tener un rol importante en este momento difícil por el que pasan los comercios, sobre todo los pequeños comercios", afirmó el mandatario.

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Entre las medidas anunciadas, Frigerio destacó la firma de un proyecto de ley que ya será enviado a la Legislatura provincial y que contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todos los comerciantes encuadrados en las categorías A, B y C. "Son más de 20 mil comercios entrerrianos que no van a tener que pagar más ese impuesto", señaló.

Además, el gobernador informó que se implementará un subsidio a la energía eléctrica destinado al mismo universo de pequeños comerciantes. El beneficio alcanzará consumos vinculados al funcionamiento de equipamiento esencial para la actividad comercial.

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Esfuerzo del Estado con pequeños comercios

"Hemos hecho un esfuerzo enorme para salir de ese lugar triste de la provincia, siendo la más cara en términos de boleta de luz. Hoy estamos a mitad de la tabla y seguimos trabajando para ser la provincia más barata en términos de energía eléctrica. Mientras tanto, necesitamos un esfuerzo del Estado para los pequeños comercios. Vamos a estar subsidiando la heladera donde se exponen los productos o el aire acondicionado", explicó.

Frigerio remarcó que, si bien el Estado no puede impedir las transformaciones en los hábitos de consumo, sí puede generar mejores condiciones para la actividad comercial. "No podemos impedir los cambios en los hábitos de consumo, pero podemos acompañarlos y generar mejores condiciones para los locales comerciales", sostuvo.

Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, expresó que el Gobierno provincial espera un pronto tratamiento legislativo de la iniciativa para que los beneficios entren en vigencia lo antes posible. "Aspiramos al pronto tratamiento para que entre en vigencia cuanto antes y pueda llegar el alivio lo antes posible. Estimamos más de 50 mil beneficiarios por ambas medidas", indicó.

Según se informó, los beneficios comenzarán a aplicarse sobre la facturación correspondiente al mes de julio. La exención alcanzará a los comerciantes de categorías A, B y C, mientras que para el resto de las categorías se prevé la exención de la cuota 12, siempre para contribuyentes cuya actividad principal sea el comercio.

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