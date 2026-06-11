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Hasenkamp: Rogelio Frigerio inauguró una planta que adhirió al RINI

En la ciudad de Hasenkamp, Rogelio Frigerio inauguró una plante de alimentos balanceados que adhirió al régimen llamado RINI.

11 de junio 2026 · 18:59hs
En Hasenkamp

En Hasenkamp, Rogelio Frigerio inauguró una planta de alimentos balanceados que adhirió al RINI. 

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves de la inauguración de la nueva planta de alimentos balanceados de la Cooperativa La Ganadera, en Hasenkamp, y formalizó la adhesión de la firma al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) provincial.

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Rogelio Frigerio en Hansekamp

Se trata de una inversión estratégica, que apunta a fortalecer la producción ganadera y el agregado de valor en origen en la región. En el marco de su adhesión al RINI, la cooperativa comprometió 3 millones de dólares de inversión y sumará 15 puestos de trabajo nuevos directos, más los potenciales indirectos.

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Al valorar esta nueva incorporación al RINI, Rogelio Frigerio destacó que ya hay 140 empresas que adhirieron al régimen provincial, que aportarán una inversión de 400.000 millones de pesos y unos 2.500 puestos de empleo nuevos comprometidos.

Asimismo, subrayó que el municipio de Hasenkamp “fue el segundo que se anotó para acompañar al RINI, porque al esfuerzo impositivo de la provincia también lo acompaña el municipio”. En este caso, con medidas de apoyo concretas, que consisten en la exención impositiva por un periodo de 10 años, que anunció el intendente.

En la oportunidad, el mandatario dijo sentirse acompañado, tanto por los productores, “trabajando juntos”, como por los vecinos “que entienden cuál tiene que ser el rumbo de nuestra provincia. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde el Estado para que estos emprendimientos se puedan hacer realidad y concretar”.

Expresó también su satisfacción al observar la planta totalmente automatizada con maquinaria de última generación, y celebró que se trate de “industria nacional e industria entrerriana en gran medida; porque es también mi obsesión que, además de transformar y agregar valor; y de transformar la proteína vegetal en proteína animal y generar más bienestar para nuestra ciudadanía, podamos hacer crecer nuestra industria”.

Por último, aseguró que desde el gobierno “haremos todo lo que esté a nuestro alcance” y, en ese sentido, expresó su compromiso de “"intervenir el 100% de las rutas provinciales y de trabajar juntos en recuperar los caminos de la producción. Lo vamos a hacer entre todos, que es la única forma de lograr los objetivos”.

Más expresiones

Por su parte, el intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, resaltó el esfuerzo conjunto entre autoridades del gobierno provincial y municipal y de la cooperativa para impulsar el desarrollo industrial local. Como medida de apoyo concreto, anunció la entrega de un decreto de exención impositiva que beneficiará a la entidad por un periodo de 10 años.

Y agregó: “Queremos que a la inversión, la cooperativa la recupere pronto; y que sigan pensando en Hasenkamp para futuras inversiones”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RINI: Rogelio Frigerio entregó el respaldo provincial para una inversión productiva en Larroque

En tanto, el presidente de la cooperativa La Ganadera, Fabián Leichner, destacó que la nueva planta de alimentos balanceados representa un hito de “valor agregado en origen. La materia prima de la región se queda, se transforma, genera empleo genuino acá, y motoriza la economía de nuestros pueblos”.

Enfatizó que el proyecto no solo busca el crecimiento económico, sino que refuerza el arraigo rural y subrayó el compromiso con la sustentabilidad ambiental al incorporar energías renovables, afirmando que “producir más jamás debe significar producir a cualquier costo”.

Declaraciones finales

Finalmente, Leichner expresó su gratitud hacia el gobierno provincial, resaltando que la “articulación entre el sector público y el movimiento cooperativo” es clave para el desarrollo, ya que “cuando el Estado y la producción asociativa caminan juntos, las distancias se acortan y los proyectos se transforman en realidad”.

También estuvo presente en el acto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

Hasenkamp Rogelio Frigerio planta RINI
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