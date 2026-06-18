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Entre Ríos: alertan que "15% del personal" de INTA se fue del organismo

El director regional de INTA, Jorge Gvozdenovich advirtió que en Entre Ríos ya renunciaron 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyos técnicos

18 de junio 2026 · 11:44hs
Fuga de uadros técnicos. INTA Entre Ríos sufre la renuncia de 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyos técnicos.

Fuga de uadros técnicos. INTA Entre Ríos sufre la renuncia de 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyos técnicos.

Ante la medida de Nación de ofrecer retiros voluntarios en INTA, el director regional Jorge Gvozdenovich advirtió que en la provincia ya renunciaron 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyos técnicos. “Es una lástima porque el INTA pierde acciones con las que marcó un liderazgo”, lamentó.

Gvozdenovich hizo referencia a la medida implementada por el Gobierno nacional que consiste en retiros voluntarios. En ese sentido alertó que en la provincia, hasta el momento, el 15% del personal permanente se fue del organismo. En números, el titular indicó que son 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyos técnicos.

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Ante este panorama, Gvozdenovich indicó que habrá que reoganizarse y “sincerarse” en reconocer que algunas funciones no podrán ser ofrecidas. “Es una lástima porque el INTA pierde acciones con las que ha marcado un liderazgo”, expresó al programa televisivo Campo en Acción.

Ante la consulta de sí a futuro se podrá incorporar personal para suplir las vacantes, Gvozdenovich manifestó que es “casi imposible” porque el objetivo de Nación es ajustar. Sin embargo sostuvo que su gestión se encargará de “no perder más territorio” aunque tendrá que resolverlo en un plazo no mayor a 15 días.

Pese a tener una crítica situación, el director regional envió un mensaje esperanzador: “Hay que dar vuelta la página y enfocarse en lo que realmente el INTA tiene que hacer en el territorio. Ya soportamos el achique, ahora queremos que nos dejen trabajar en los proyectos”.

Entre Ríos INTA profesionales Nación
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