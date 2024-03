Rogelio Frigerio estará presente en el Congreso

Por su parte, la lista de ausentes se conformó por Ricardo Quintela (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Tanto el rionegrino, como el fueguino y el salteño tienen la apertura de sesiones en sus respectivas provincias durante este horario, mientras que Cornejo asistirá a la Fiesta de la Vendimia. Quienes no dieron motivos de su ausencia fueron Insfrán y Quintela. Los representantes cuya presencia aún está en duda es la de Gustavo Valdés (Corrientes), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Cabe destacar que dentro de la lista de presentes, hay cuatro gobernadores que tuvieron sus enfrentamientos con el jefe de Estado. Por ejemplo, el gobernador de Córdoba fue tildado como "traidor" por la Oficina del Presidente cuando cayó el tratamiento de la Ley Ómnibus y se lo acusó de "no apoyar el cambio que propone el gobierno" y luego Milei lo tildó de "antipatria" y que "juega sucio".

El conflicto más reciente fue el de Ignacio Torres por los giros de fondos coparticipales que provocó una catarata de tweets y luego de Milei difundió imágenes ofensivas en las redes sociales, incluso se incursionó en un acto discriminatorio dando like a un posteo donde el rostro del chubutense fue editado con características de una persona con síndrome de Down, hecho por el cual el presidente aún no pidió disculpas y su vocero presidencial, Manuel Adorni, negó los hechos. Se recordará que tanto Rogelio Frigerio como los gobernadores de Juntos por el Cambio hicieron público su apoyo a Torres en su reclamo, lo que provocó un aumento en la tensión.

La expectativa de esta noche pondrá en juego una parte importante del vínculo entre Nación y las provincias, el cual se degradó rápidamente a partir de la quita de subsidios como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador de Transporte del Interior, subsidios a la electricidad y al gas.