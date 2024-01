Frigerio que enviará proyecto de Boleta Única a la Legislatura 

Por otro lado destacó que, en su diálogo con el presidente de Anses, Osvaldo Giordano, se conversó sobre las acreencias que Anses tiene con la provincia por no haber transferido a la Caja de Jubilaciones y Pensiones. También vamos a dar esa pelea que, lamentablemente, no dimos con la eficiencia necesaria porque hace mucho que nos deben recursos. Así se lo hice conocer al nuevo director de la entidad". Además, Frigerio adelantó que próximamente se reunirá con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Por otro lado, Frigerio anunció: "También pedí una reunión con autoridades de organismos multilaterales de crédito ya que, frente a la merma de financiamiento nacional en términos de obras, tenemos que buscar esa financiación por donde sea, ya que hay muchísimas obras pendientes en la provincia que tenemos que encarar".

Rogelio Frigerio boleta única conferencia de prensa (4).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Seguridad vial

En otra línea, Frigerio indicó que en su última reunión de gabinete se observó "un problema derivado en el sistema de salud por el no uso de los cascos en las motos, lo que genera muchos siniestros". En este marco informó que los accidentes de tránsito, en los que los conductores de motovehículos no utilizan casco, aumentaron "un 32% en los últimos meses" y adelantó: "Estamos definiendo un nuevo esquema de vehículos con los municipios y la policía provincial para hacer mandatorio el uso de casco en la provincia".

Rogelio Frigerio boleta única conferencia de prensa (2).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Ley Ómnibus en el Congreso

Además el gobernador informó que mantiene diálogo con los bloques de diputados y senadores en torno a los distintos proyectos que envía el gobierno nacional al Poder Legislativo: "Vamos a apoyar todo lo que sostenemos que hay que apoyar, sobre todo la necesidad de llegar al equilibrio de las cuentas públicas, pero también señalizando y sugiriendo alternativas a puntos de la ley que afectan a nuestra provincia. Seremos implacables en la defensa de los intereses de nuestra provincia".

Por otro lado, desmintió que el diputado nacional, Miguel Ángel Pichetto, acompañe el comunicado del bloque Hacemos Coalición Federal en rechazo a la Ley Ómnibus: "Es una noticia equivocada. Recién hablé con el diputado Pichetto y no es una decisión del bloque".

Paro en Entre Ríos

En el marco del paro nacional del 24 de enero próximo, donde el gobierno nacional adelantó que se evalúa el descuento del día a quienes acaten la medida de fuerza. Se consultó al gobernador si se tomará esta misma decisión en la provincia y respondió: "Creo fundamentalmente en el derecho a huelga y también creo que hay que pagarle a los empleados por los días que se trabajan y no por los días que no se trabaja. Creo que un derecho no implica la no asunción de la responsabilidad que tienen los funcionarios de defender los intereses de la gente".

Rogelio Frigerio boleta única conferencia de prensa (4).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Paritarias

Por otro lado, se inquirió a Frigerio por el llamado a paritarias ante los números recientes de inflación, a lo que expresó: "Estamos trabajando desde el primer momento con los sindicatos y representantes de los trabajadores. Tenemos permanente contacto, comunicación y reuniones" y apuntó: "He estado reunido personalmente con ellos, también transmitiendo nuestra voluntad en la medida de las posibilidades que tenemos con los recursos provinciales y nacionales que se transfieren a Entre Ríos para lograr mejorar la capacidad de compra del salario de los trabajadores públicos".

"Entendemos que la situación es muy difícil para todos pero, como he transmitido en muchas oportunidades, no hay plata. Hemos perdido recaudaciones, ha habido decisiones del gobierno anterior que afectaron las finanzas públicas provinciales", indicó.

Aumento de impuestos

Otro tema por el que se consultó al gobernador fue por el anuncio del gobierno nacional y de varias provincias de aplicar un aumento al impuesto inmobiliario rural y urbano. En este marco, Frigerio informó que mantuvo reuniones al respecto con gobernadores de otras provincias: "No prevemos aumentos de impuestos por encima de la inflación, salvo en algunas cuestiones muy puntuales que estamos terminando de definir, siempre cuidando al trabajador y la producción entrerriano y esperando que la cosa mejore para impulsar un programa de reducción y alivio fiscal, pero el estado actual de las cuentas públicas nos obliga a postergar la decisión que teníamos de bajar los impuestos de manera inmediata".

Rogelio Frigerio boleta única conferencia de prensa (10).jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

"No pierdo este objetivo de mediano plazo, estamos trabajando para ver cuándo podemos arrancar una reducción significativa de impuestos", comentó Frigerio y agregó: "Lo que sí estamos haciendo, y próximamente lo vamos a presentar, es un esquema de eliminación de tasas e impuestos que no generan gran recaudación pero que son un enorme problema para los contribuyentes".

Por otro lado, indicó: "Tenemos herramientas limitadas frente a decisiones del gobierno nacional, por ejemplo, en el retiro de subsidios a la electricidad, gas y el transporte. Tenemos algunos elementos, pero que obviamente no tienen la fuerza para compensar estas decisiones del gobierno nacional. Estamos haciendo todo lo posible para amortiguar el impacto de estas medidas del gobierno nacional" y apuntó: "Tratamos de disminuir la cantidad de cargos políticos para tener algún margen más para dedicar esos recursos a la inversión y mejorar la gestión en general para generar ahorros".

Boleta Única

Otro tema por el que se consultó al gobernador fue la Boleta Única y, en este sentido, anticipó: "Vamos a presentar un proyecto en el corto plazo para tener la boleta única en la próxima elección" y agregó: "Hice un compromiso en las últimas elecciones de que sería la última vez que votábamos de esa forma arcaica y estamos trabajando, no solo con las fuerzas de la oposición, sino también con la sociedad civil para encontrar cuál es la mejor propuesta de boleta única para nuestra provincia".

En este marco, anticipó que en los próximos días "seguramente comience esta discusión y este debate público que se ha venido trabajando desde hace tiempo".