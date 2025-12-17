Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná refuerza las fumigaciones contra plagas y vectores

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que reforzaron las fumigaciones para el control de plagas y vectores. Las acciones

17 de diciembre 2025 · 21:21hs
Desde la Municipalidad de Paraná se informó que reforzaron las fumigaciones para el control de plagas y vectores. Las tareas habituales del equipo consiste en combatir roedores, insectos, alacranes y sobre todo en esta época calurosa contra los mosquitos.

En tanto que, desde la comuna, solicitan colaboración de los vecinos para evitar la propagación de alimañas por las enfermedades que puedan causar.

Explicaciones desde la Municipalidad de Paraná

Los abordajes se llevan a adelante en coordinación con las vecinales y otras áreas del estado local. “Se trabaja de forma preventiva con un cronograma de fumigaciones que parte desde la zona de la costera de la ciudad y simultáneamente se trabaja en la zona este y oeste hacia el centro, con un refuerzo en zonas de mayor afluencia y plazas”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

El funcionario explicó que las fumigaciones se realizan con productos habilitados y bajo control de especialistas. “Son insumos legales que se aplican bajo fórmulas de recetas agronómicas aprobadas. Es un compuesto establecido de cantidad de litros por superficie”, comentó Pérez Viecenz.

De forma complementaria al trabajo que se realiza desde el municipio, solicitan que los ciudadanos colaboren realizando las limpiezas de sus hogares, desechando elementos en desuso que puedan acumular agua o sirvan como lugares propicios para la proliferación de insectos.

Para tener en cuenta

El vecino puede solicitar al SAV 147, o a través de las vecinales, fumigaciones y desratizaciones. Luego, desde el área de Ambiente se analiza cada caso para determinar el trabajo a aplicar.

