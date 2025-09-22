Uno Entre Rios | La Provincia | gimnasios

Diputados debatirán un proyecto para regular gimnasios y natatorios en Entre Ríos

Las Comisiones de Deportes y de Legislación General de la Legislatura analiza regular la instalación de gimnasios y natatorios en la provincia.

22 de septiembre 2025 · 23:30hs
El boom de los gimnasios es un fenómeno a nivel nacional y Paraná se suma a esta tendencia. Ahora se vienen medidas.

Este martes a las 17 , las Comisiones de Deportes y de Legislación General de la Legislatura entrerriana se reunirán en forma conjunta para debatir un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para la instalación y funcionamiento de gimnasios y natatorios en la provincia de Entre Ríos.

La iniciativa, impulsada por el diputado Carlos Damasco, tiene como eje principal la protección de la salud de las personas que asisten a estos espacios destinados a la actividad física y recreativa.

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Durante el primer encuentro estará presente el propio legislador como invitado, junto con la médica intensivista Marina Alegre, quien aportará una mirada técnica desde el ámbito sanitario.

Un marco regulatorio para la seguridad en el ejercicio físico en gimnasios

El proyecto de ley establece que todas las actividades físicas o recreativas que se desarrollen en gimnasios y natatorios deberán ser supervisadas por profesores o profesoras de Educación Física con título habilitante reconocido en la provincia de Entre Ríos. Esta exigencia busca garantizar la idoneidad del personal encargado de dirigir o acompañar las prácticas deportivas.

Además, se incluye como requisito para los usuarios la presentación de un certificado de aptitud física actualizado anualmente, el cual deberá contener los resultados de estudios electrocardiográficos emitidos por un especialista. El texto también contempla la posibilidad de que se incorporen otros estudios médicos complementarios, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación posterior a la sanción de la ley.

Requisitos para la habilitación de los establecimientos

En cuanto a las condiciones para habilitar y operar un gimnasio o natatorio, el proyecto contempla una serie de requisitos mínimos:

Adhesión obligatoria a un servicio de emergencias médicas.

Capacitación del personal en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios.

Condiciones sanitarias adecuadas en vestuarios y sanitarios, según lo que determine la reglamentación específica.

Disponibilidad de elementos de primeros auxilios en lugares visibles y de fácil acceso.

gimnasios Entre Ríos Diputados análisis
Dejanos tu comentario