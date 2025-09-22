Uno Entre Rios | Ovación | Alan Rollero

Alan Rollero peleará este jueves en Chile

El luchador paranaense Alan Rollero se presentará en el gimnasio municipal de Santiago, donde se medirá con el local Matías Vásquez.

22 de septiembre 2025 · 22:02hs
Alan Rollero tendrá un duro compromiso del otro lado de la cordillera.

Alan Rollero tendrá un duro compromiso del otro lado de la cordillera.

El luchador paranaense Alan Rollero emprendió viaje rumbo a su nuevo desafío. El Callejero se presentará este jueves en el gimnasio municipal de Santiago, en Chile, donde se enfrentará con el local Matías Vásquez. La pelea, pautada a tres asaltos en el peso Mosca, será una de las atracciones principales del evento FFC 96 Chile.

Este lunes por la noche el deportista y su equipo emprendieron viaje rumbo a tierras trasandinas para aguardar el pesaje oficial, que se llevará a cabo en horas de la tarde de este miércoles.

Rollero, de 27 años, es uno de los principales referentes de las artes marciales mixtas que tiene la capital entrerriana. Cuenta con un récord profesional compuesto por ocho victorias, cinco derrotas y una lucha sin decisión.

Alan Rollero se medirá a un experimentado rival

Vásquez, apodado The Demon (el demonio, en inglés), tiene 38 años. Cuenta con un palmarés profesional de 15 triunfos y ocho reveses.

"El rival de Alan anda muy bien en la lucha en el piso, terreno en el que Alan también se desempeña bien, pero trataremos de definir la pelea arriba con golpes de puños y codos. Llegará muy bien a este compromiso", explicó Javier Martínez, el entrenador de muay thai de Rollero en el gimnasio KO Al Límite.

