Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro

Ousmane Dembélé se quedó con el galardón a mejor jugador del mundo. Lautaro Martínez quedó 20° y Alexis Mac Allister 22°.

22 de septiembre 2025 · 18:15hs
La emoción de Dembélé al recibir el trofeo.

La emoción de Dembélé al recibir el trofeo.

Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, le ganó el duelo a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro por primera vez en su carrera, en la ceremonia de la 69° edición en el Théâtre du Châtelet, de París.

Dembélé, campeón de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions Legue, la Supercopa de Francia y la Supercopa de Europa, y subcampeón del Mundial de Clubes, en una temporada inolvidable del PSG, había sido el máximo goleador de la Ligue 1, mejor jugador de la Champions y también de la Supercopa de Europa.

Ahora, se quedó con el Balón de Oro por primera vez en su carrera. Le ganó el mano a mano a Yamal, estrella del Barcelona y la Selección de España, quien quedó en segundo lugar. Por otra parte, el joven crack del conjunto catalán se quedó con el Trofeo Kopa a mejor futbolista joven.

PSG se quedó con varios premios en la gala del Balón de Oro por su impresionante temporada: lo eligieron como el mejor equipo, Luis Enrique fue premiado como mejor DT y Gianluigi Donnarumma (quien ahora pasó al Manchester City) se quedó con el Trofeo Yashin a mejor arquero del mundo.

La emoción de Ousmane Dembélé

"Gracias a todo el mundo. Es impresionante lo que estoy viviendo. Es impresionante estar en el PSG, no es cosa sencilla. Que me lo dé Ronaldinho es una de las cosas más impresionantes de mi carrera. Este 2024 y 2025 lo voy a recordar siempre como un año excepcional. Siempre es importante buscar todos los trofeos posibles de manera colectiva",afirmó el delantero francés de 28 años, quien se emocionó hasta las lágrimas en su discurso.

