En Entre Ríos los animales son sujetos de derecho, pero en la práctica poco se cumple

Los animales, además de sujetos de protección deben ser sujetos de derechos. Es decir que debe respetarse su vida, integridad, no deben ser maltratados, merecen vivir en libertad, en su hábitat y en un ambiente de bienestar. No existe la protección sin derechos. La obligación del Estado y de los seres humanos de respetar a los animales es correlativa a determinados derechos que ellos tienen. En este 29, Día del Animal, hacemos un recorrido por la historia de Sandra, la orangutana reconocida mundialmente porque un tribunal en Argentina le concedió un habeas corpus, reconociéndola como persona no humana y lo que implicó como precedente, los avances muy tibios en Entre Ríos en la materia, el análisis de los casos de Toti, un mono de Concordia, de los animales que estaban alojados en la granja de don Avelino Fontana en Paraná y un reciente fallo que es histórico para los paranaenses, ya que la jueza María Gabriela Garbarino reconoció a Mateo, un perro al cual un hombre mató patadas y piedrazos, como víctima y sujeto de derecho. Ahora el atacante irá a juicio.

día del animal.jpg El amparo legal de los animales como sujeto de derechos, los tibios avances en Entre Ríos. Causas y denuncias archivadas. Casos de Mateo y Toti como antecedente

Juliana D´Arrigo es abogada especialista en derecho animal, preside el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogacía y es profesora en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y en diálogo con UNO contó que, como proteccionista de animales, una vez que obtuvo su título de abogada comenzó a realizar la defensa jurídica de los animales y también a darle un marco académico. “El proteccionismo y el activismo siempre fue muy de calle y por eso traté de institucionalizarlo. Es por eso que una de las actividades a las que me dediqué siempre fue a organizar congresos, para darle un marco académico porque lo que nosotros tenemos a nivel jurídico es muy pobre”, detalló la entrevistada.

El ordenamiento jurídico de Argentina en torno a los animales es en sí mismo contradictorio porque en la jurisprudencia son considerados personas, pero tienen una protección jurídica como un bien en sí mismo. La ley actual data de 1945. “Es imposible que una ley de tantos años esté aggiornada”, consideró D´Arrigo.

“Es una ley que tiene un antecedente muy administrativo entonces la pena básicamente no es punible. El delito tiene como pena máxima un año de prisión por lo tanto es excarcelable. Además, el gran problema que tenemos en Entre Ríos es que las causas sobre maltrato animal se archivan. Antes la policía no tomaba las denuncias, con el paso del tiempo se fueron interesando en la temática y actuando en consecuencia, pero entonces la cuestión se trasladó a los fiscales que tienen la política de no criminalizar este tipo de delitos, entonces hagan lo que le hagan al animal, se archiva. Y no estamos hablando sólo de perros y gatos, nuestro activismo es a favor de todos los animales” sostuvo la profesional.

orangutana.jpg

Desde 2013 D´Arrigo forma parte de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada): como grupo lograron un primer fallo histórico en Argentina, una bisagra en el derecho porque se declaró la orangutana Sandra sujeto de derecho no humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es sujeta de protección jurídica y que los abogados la pudieron representar. “Se logró su libertad y ahora vive en una reserva porque no podía volver a la naturaleza, mucho menos ella que es un híbrido”, recordó D´Arrigo.

Toti, el chimpancé de Concordia

Desde Afada presentaron en 2014 un habeas corpus para liberar un chimpancé de un zoo concordiense. El recurso en la Justicia tenía como objetivo garantizar la protección de tres derechos básicos fundamentales del chimpancé: la vida, la libertad y el derecho a no ser torturado

“Con Toti no tuvimos suerte. El Superior Tribunal de Justicia lo resolvió de manera negativa en menos de media hora, pero como si fuera poco, Toti apareció muerto misteriosamente y nunca supimos de que. Nosotros tenemos un antecedente porque en Brasil el primer caso que se declara sujeto de derecho no humano fue a una orangutana suiza, fue el antecedente en el que nos basamos con Toti, y la noche antes de darle la libertad desde el zoológico mismo la envenenaron. Son mensajes para nosotros que no nos metamos más porque detrás de todo hay un negociado, que es el tráfico de animales”.

Desde Afada si lograron cerrar en un criadero de animales en Concordia y una fundación los rescató. “Rescataron los animales y quedaron a resguardo de una fundación. El propietario del criadero tiene prohibido tener animales. Para nosotros es un montón lo que se logró, para que veas en que situación estamos”.

También: “Logramos cerrar la reserva de Avelino Fontana. Eso no fue nunca una reserva, eso era un negociado del tráfico de animales que tiene Entre Ríos”.

Chimpancé Toti Jane Goodal 2.jpg

En Paraná admitieron a un perro como sujeto de derecho

La jueza de Garantías Nº de 3 de Paraná, María Gabriela Garbarino resolvió admitir la representación legal de Mateo para que se investigue la infracción a la Ley Nº 14.346 que establecen penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

La decisión de la magistrada fue tomada a instancias de la presentación efectuada por Fundación Mi Reino Por Un Caballo, que litiga para que se determinen las responsabilidades por la agresión y lesiones que sufrió el can.

“Por primera vez en Paraná se puede querellar por un animal, porque es considerado sujeto de derecho. Es un hecho muy importante”.

La noticia se remonta a principios de febrero de 2023, cuando trascendió que Mateo, un perro labrador, fue brutalmente golpeado a piedrazos y patadas, y lastimado con restos de una botella de vidrio en calles Echague e Irigoyen de Paraná. Entonces, a través de sus representantes legales, la fundación Mi Reino Por Un Caballo radicó y amplió una denuncia por el delito de maltrato animal que sanciona la Ley Nº 14.346. Lo hizo ante la Fiscalía en turno, donde se inició el tratamiento a cargo del fiscal Martin Wasinger.

perro mateo con abogados 2.jpg

Pero quedaba pendiente determinar la pertinencia y admisión para el inicio de la investigación, ya que el Ministerio Público Fiscal expresó en el expediente que la ONG no revestía legitimación para ser admitido en el proceso. Finalmente, este 20 de abril, la magistrada a cargo de del Juzgado de Garantías Nº de 3 determinó la representación “en este caso a una víctima de infracción a la Ley Nacional N° 14.346, un animal no humano especie cánido, raza labrador, de nombre Mateo, sin dueño, contra quien aparece como imputado en el presente legajo”, indica el fallo.

Para Garbarino en este caso “de crueldad y maltrato contra los animales, no hay dudas de que son éstos los directamente afectados por el delito, asignándoseles el carácter de ‘víctimas’. Sin embargo, al no encontrarse capacitados para ejercer por sí mismos sus derechos, deviene necesario la acción de un representante.

Así lo expresó claramente el exministro de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, Eugenio Zaffaroni, cuando dijo que ‘el bien jurídico protegido en el delito de maltrato de animales no es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana’, para lo cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derecho. Agrega, que el argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos porque no puede exigirlos no se sostiene, ya que son muchos los humanos que carecen de capacidad de lenguaje, y sin embargo a nadie se le ocurre negarles éste carácter. Los animales son, al igual que los humanos, seres vivientes susceptibles de sufrimiento”.

La jueza así entendió que, pese a que no existe un criterio unánime, la “admisión e intervención de este tipo de asociaciones como parte en el proceso penal, no solo para impulsar el mismo sino también para poder participar de manera activa y hacer uso de todas las facultades que la ley otorga al querellante particular, contribuye con la transparencia del sistema, a agilizar el descubrimiento de la verdad real de lo sucedido y posibilita así cumplir con el fin último del derecho penal”.

Por lo expuesto, Garbarino admite la representación legal de Mateo a través de Fernando Nicolás Di Benedetto y Cecilia Inés Domínguez, en nombre de Mi Reino Por Un Caballo, dando “la intervención correspondiente como parte Querellante Particular”, expresa el escrito.

“Este es otro gran paso para los derechos animales”, valoró D´Arrigo. La Justicia deberá investigar y elevar a juicio “como cualquier otro delito”. Recordó que antes estos casos “se mandaban a archivo”, y el cambio consiste que “ahora el animal tiene su propio abogado y es considerado victima”.

Juliana D´Arrigo Día del Animal (3).jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

¿Dónde se realizan las denuncias por maltrato animal?

Las denuncias por maltrato animal se realizan en cualquier comisaría y en la dependencia tienen la obligación de tomar la denuncia. Hay una ley, por lo tanto no cumplirla es un delito.

“Cualquier ciudadano que advierta una situación de maltrato animal puede denunciar, y si tiene pruebas siempre es mejor. Si quien esté a cargo en la comisaría no quiere tomarles la denuncia incurre en un incumplimiento del deber de funcionario público. Insisto en que el tema es que la condena por maltrato animal sólo implica pagar una multa económica, es excarcelable, más allá de que la mayoría de las veces ni siquiera llega a juicio”, sostuvo.

Licencia por enfermedad o duelo por mascotas

Días atrás comenzó a circular la información de una propuesta presentada por una empresa de alimento para mascotas para que éstas sean consideradas parte de la familia y que sus dueños se tomen licencia por enfermedad o por duelo. Consultada acerca de la cuestión, D´Arrigo fue tajante: “Preferiría avanzar más en otras cosas que estén relacionadas con los animales que están más desprotegidos”, dijo.

Clonación y experimentos científicos

Para la abogada provincias como Buenos Aires y Neuquén avanzaron mucho en el tratamiento del animal como sujeto de derecho, Entre Ríos se encuentra en las antípodas, ya que es una de las que más retrasada está. “Nuestro objetivo es decosificar al animal. La clonación y la utilización de animales en experimentos, por ejemplo, es algo que está permitido porque al día de hoy se los considera una cosa. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. En Francia, por ejemplo, sí está prohibido”.

Ganadería Feed lot vacas efecto invernadero calentamiento global (3).jpg

Animales más vulnerables

Los animales más vulnerables, más expuestos, son las vacas, cerdos y aves. “Se piensa que cuando hablamos del Día del Animal se hace referencia a perros y gatos, pero son exactamente iguales a una vaca o un chancho. El animal más expuesto es la vaca, que esta todos los días en los platos de la familia. Matar es maltrato animal. Que crezcan en feedlot es maltrato animal. El tráfico de fauna silvestre es el tercer negocio más importante y Entre Ríos forma parte, y es maltrato animal. Lo es también la carrera de caballos, de galgos, la riña de gallos, la doma y jineteada”.

Aún así piensa que la conciencia de la población en general creció mucho, si bien en muchos de los casos el cuidado y el respeto está muy destinado a las mascotas, a las que han dado un lugar en la familia. “Pero estar hablando hoy de todos estos temas, hace diez años atrás era imposible. Lo que falta es educación en todos los niveles y estratos sociales, porque está el pobre que golpea a un caballo que tira de un carro, pero también estuvo Diego Maradona que le regaló a su hija Dalma un delfín cuando ella cumplió 15 años. ¿De dónde sacaron el delfín? ¿Dónde está ahora?. La gente hace mucha plata con el tráfico de animales, entonces es toda una problemática

Cada 29 de abril

Celebrar el Día del Animal cada 29 de abril se trata de una jornada argentina, ya que en el mundo hay otras fechas, pero ¿cuál es la razón de la celebración en una fecha distinta en la Argentina? Es que el 29 de abril se conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, quien fue pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales en el país.

Albarracín nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1850. Estudió derecho, pero no fue recordado por su carrera como abogado, sino por su férrea defensa de los animales. A lo largo de su vida, fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde sus inicios, en el año 1879. Además, Albarracín impulsó la Ley Nacional de Protección de Animales (N° 2.786), que se promulgó el 25 de julio de 1891 y resultó pionera en su tipo.