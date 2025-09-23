Uno Entre Rios | El País | Guillermo Francos

Presentan moción de censura contra Guillermo Francos

Por no aplicar la emergencia en discapacidad Guillermo Francos podría ser destituido. Esteban Paulón denunció a Javier Milei por el mismo tema

23 de septiembre 2025 · 10:30hs
Por no aplicar la emergencia en discapacidad Guillermo Francos podría ser destituido. Esteban Paulón denunció a Javier Milei por el mismo tema

Por no aplicar la emergencia en discapacidad Guillermo Francos podría ser destituido. Esteban Paulón denunció a Javier Milei por el mismo tema

El diputado Oscar Agost Carreño, secretario parlamentario del bloque de Encuentro Federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto, presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no reasignar las partidas presupuestarias y cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad.

En Twitter, Pichetto se expresó de forma contundente contra Francos. "Lo informado por el jefe de Gabinete es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles", advirtió.

La iniciativa está basada en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que en su segundo párrafo establece que el jefe de Gabinete"puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras". También acompañan la jugada Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón.

Lo informado por el jefe de Gabinete es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles.

La iniciativa se debe a que este lunes el gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad tal como fue insistida por el Congreso, tras el veto de Javier Milei, pero suspendió sus efectos bajo la excusa de no contar con los recursos.

En los fundamentos del proyecto consideran que el decreto 681/25 "es nulo de nulidad absoluta, no existe resorte constitucional que contemple la opción de 'devolver' al Congreso una ley sancionada, forma parte de la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin 'la molestia' de este Congreso", reproduce LPO.

Los autores recordaron que, si de reasignación de partidas se trata, la Casa Rosada ya dispuso en 2024 el giro de 100 mil millones de pesos a la SIDE.

Deberes

La figura del jefe de Gabinete "debe cumplir con la ejecución práctica de las leyes, en especial cuando ello implica asignación o reasignación de partidas presupuestarias". "El Jefe de Gabinete responde ante el Congreso Nacional por ello, no ante el Presidente, tal y como surge del texto constitucional".

Francos tiene que cumplir con la Constitución sin más trámites. "Si no lo hace, se genera un conflicto de poderes en lo político, pero a la vez se genera un conflicto jurídico. Para esos casos la misma Constitución prevé la interpelación y moción de censura, que es lo que se está promoviendo en esta iniciativa", señalaron los legisladores.

Denuncia a Javier Milei

Por su parte el senador Esteban Paulón presentó en Comodoro Py para ampliar la denuncia contra Javier Milie por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"El Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible. La ley está para cumplirse y las personas con discapacidad necesitan respuestas urgentes", argumentó.

