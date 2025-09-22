Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Con un contundente 3-0 en Córdoba, Belgrano venció a Newell's, esta vez por el Torneo Clausura, y dejó así a Cristian Fabbiani en la cornisa como director técnico de la Lepra. Los goles de Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Zelarrayán -con asistencia de su sobrino, Gonzalo- fueron la diferencia ante el conjunto rosarino, que cayó otra vez ante los cordobeses, como sucedió hace cinco días por la Copa Argentina. Para colmo, el equipo de Parque Independencia terminó con uno menos, por la expulsión de Gonzalo Maroni, al mismo tiempo en que Darío Benedetto malogró un insólito penal.