Belgrano goleó a Newell's y dejó a Fabbiani con un pie afuera

Por segunda vez en cinco días, Belgrano venció a la Lepra. Esta vez, por el Torneo Clausura, con un condundente 3-0 de local.

22 de septiembre 2025 · 23:09hs
Belgrano ganó de local en Córdoba.

Belgrano ganó de local en Córdoba.

Con un contundente 3-0 en Córdoba, Belgrano venció a Newell's, esta vez por el Torneo Clausura, y dejó así a Cristian Fabbiani en la cornisa como director técnico de la Lepra. Los goles de Francisco González Metilli, Nicolás Fernández y Lucas Zelarrayán -con asistencia de su sobrino, Gonzalo- fueron la diferencia ante el conjunto rosarino, que cayó otra vez ante los cordobeses, como sucedió hace cinco días por la Copa Argentina. Para colmo, el equipo de Parque Independencia terminó con uno menos, por la expulsión de Gonzalo Maroni, al mismo tiempo en que Darío Benedetto malogró un insólito penal.

Complicado tras la derrota con Belgrano

Ahora, la cuestión pasa por saber si Fabbiani logrará mantenerse en su cargo como técnico de Newell's. Por lo pronto, la magra cosecha en la Zona A, con apenas 9 puntos, sumado a la dolorosa derrota en la Copa Argentina y el clásico ante Rosario Central parecen cuanto menos colocar serias dudas en torno a su contiuidad. En tanto, los de Ricardo Zielinski siguen dulces y, con 12 puntos, se colocan en la zona de clasificación a los playoffs en el séptimo puesto.

Belgrano sueña con levantar el trofeo de la Copa Argentina.

Belgrano eliminó a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina

Belgrano irá por el batacazo en la semifinal de la Copa Túnel Subfluvial.

Las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial femenina serán el domingo

