La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este martes 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.
Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales
23 de septiembre 2025 · 06:51hs
La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.