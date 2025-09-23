Uno Entre Rios | La Provincia | Tarjetas sociales

Este martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este martes 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.

23 de septiembre 2025 · 06:51hs
La Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano informó que los saldos de las tarjetas sociales se acreditarán este martes 23 de septiembre a partir de las 8 de la mañana.

La Dirección de Políticas Alimentarias dio a conocer que se habilitarán los fondos del mes correspondientes a la tarjeta provincial de Riesgo Social, con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

