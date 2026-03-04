Uno Entre Rios | La Provincia | Cronograma de becas

Cronograma de becas provinciales

Este jueves comienza el cronograma de becas provinciales del Inaubepro. Hasta abril está vigente la inscripción al ciclo 2026 de becas secundarias

4 de marzo 2026 · 13:40hs
El Instituto Becario confirmó que el jueves 5, viernes 6 y el lunes 9 de marzo se acreditarán las becas correspondientes al nivel secundario y superior. Los pagos se perciben mediante Banco Entre Ríos y por finalización del DNI.

El director Ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, aclaró que los beneficiarios que están incluidos en el presente cronograma corresponden a las becas otorgadas en 2025. "Es importante recordar que para el nivel secundario se trata del octavo pago de los nueve meses pautados; mientras que para el superior será el séptimo", subrayó.

Berdiñas dijo que "los estudiantes perciben la beca 2025 mientras ya pueden ir comenzando a reunir la documentación para realizar la solicitud de renovación 2026".

Recordó que está vigente la etapa de inscripción al ciclo 2026 de becas secundarias. "Hasta el 30 de abril pueden gestionar el proceso de manera online a través de la página www.institutobecario.gov.ar o por la App "Mi Beca; aplicación que simplifica y facilita el cumplimento del trámite", concluyó.

Cronograma completo de marzo

  • Jueves 5: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3.
  • Viernes 6: DNI finalizados en 4, 5 y 6.
  • Lunes 9 (se acredita el sábado 7): DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Inscripción Beca 2026

  • Secundaria: a partir del 25 de febrero
  • Superior: a partir del 13 de abril
