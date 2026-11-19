El rock llega a Oro Verde con importantes bandas que estarán sobre el escenario del Predio multieventos (Los Sauces y Los Tordos) este domingo 22 de noviembre a partir de las 20 hs en el Suena Rock Fest.
Oro Verde se prepara para una nueva edición del Suena Rock Fest
Este domingo, a partir de las 20 horas y con entrada libre y gratuita, el rock llega a Oro Verde de la mano del Suena Rock Fest
19 de noviembre 2026 · 12:20hs
Suena Rock Fest
La entrada es libre y gratuita. En esta tercera edición la música estará a cargo de Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cardigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras. Habrá patio gastronómico y anunciaron que no se puede llevar conservadora.