Este domingo, a partir de las 20 horas y con entrada libre y gratuita, el rock llega a Oro Verde de la mano del Suena Rock Fest

El rock llega a Oro Verde con importantes bandas que estarán sobre el escenario del Predio multieventos (Los Sauces y Los Tordos) este domingo 22 de noviembre a partir de las 20 hs en el Suena Rock Fest.