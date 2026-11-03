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Murió Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa

El exintendente de Aldea María Luisa había renunciado a su cargo a principios de octubre, debido a los problemas de salud que atravesaba.

3 de noviembre 2026 · 10:55hs
Murió Luis Pablo Schönfeld

Murió Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa.

Falleció Luis Pablo Schönfeld, exintendente de Aldea María Luisa, en el departamento Paraná. La noticia fue informada este martes por el periodista Santiago Rinaldi. A comienzos de octubre, Schönfeld había presentado su renuncia a la conducción del municipio debido a los problemas de salud que atravesaba.

Tras su salida, asumió en el cargo Elisabeth María Celeste Pando.

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Aldea María Luisa: murió el exintendente Luis Pablo Schönfeld

La renuncia había sido aceptada el pasado 1 de octubre por el Concejo Deliberante local. En la nota presentada ante el cuerpo legislativo, Schönfeld fundamentó su decisión en "cuestiones de índole personal y el estado de salud actual que me afecta, y que me impiden desempeñar mis funciones con la dedicación, plenitud y exigencia física e institucional que la conducción del Departamento Ejecutivo Municipal demanda".

En el mismo escrito, el entonces presidente municipal dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante su gestión. En particular, reconoció el trabajo de todo el personal municipal que estuvo junto a él durante los seis años y nueve meses de gobierno, así como también el acompañamiento de los integrantes del Concejo Deliberante.

Finalmente, expresó su deseo de que la gestión pudiera concluir de la mejor manera y manifestó sus expectativas de prosperidad para toda la comunidad de Aldea María Luisa. Este martes se conoció la noticia de su fallecimiento, que generó pesar en la localidad del departamento Paraná.

Aldea María Luisa Fallecimiento Intendente
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