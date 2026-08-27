Dentro del Convenio Marco de Cooperación con la Municipalidad de Paraná, iniciaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial del Túnel Subfluvial.

Comenzaron los trabajos de limpieza en el canal de desagüe pluvial del Túnel Subfluvial.

El Túnel Subfluvial y la Municipalidad de Paraná avanzan en la ejecución de las acciones previstas en el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia suscripto entre ambas instituciones el pasado 28 de abril, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en materia hídrica, hidráulica y ambiental.

El acuerdo, enmarcado en los lineamientos que impulsan los gobiernos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, promueve la realización de tareas y obras de mantenimiento y puesta en valor de canales, cunetas y desagües pluviales.

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Esta articulación permitirá reforzar la prevención frente a eventos climáticos extremos, optimizar la planificación territorial y fortalecer las capacidades técnicas de ambos organismos, en beneficio de toda la comunidad.

Una de las tareas contempladas comenzó este martes, con la limpieza y desmalezamiento del canal de desagüe pluvial ubicado en la cabecera entrerriana del viaducto. Se trata de un conducto clave que concentra gran parte del caudal proveniente de la cuenca urbana de Paraná y las aguas pluviales que se generan dentro del predio del Túnel Subfluvial, y que desemboca en el río Paraná permitiendo el rápido escurrimiento por pendiente desde las zonas más altas de la ciudad.

Los relevamientos técnicos realizados por el Ente detectaron una significativa acumulación de sedimentos y vegetación en el sector ubicado aguas abajo de la alcantarilla de la Ruta Nacional 168, esa obstrucción reduce la capacidad de conducción del canal y puede dificultar el drenaje durante precipitaciones de gran intensidad.

Las tareas iniciadas permitirán recuperar la sección hidráulica, mejorar el paso del agua y restablecer condiciones adecuadas de funcionamiento luego de un prolongado período sin intervenciones de esta magnitud.

Otros aspectos para tener en cuenta

Las tareas que comenzaron permitirán recuperar la sección hidráulica del canal, mejorar el paso del agua y restablecer condiciones adecuadas de funcionamiento luego de un prolongado período sin intervenciones de esta magnitud. De esta manera, se fortalece la capacidad de respuesta de la infraestructura frente a eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes.

En cuanto a la ejecución, la Municipalidad de Paraná lleva adelante los trabajos operativos mediante maquinaria y personal propio, mientras que el Ente Interprovincial aporta los estudios hidráulicos, los registros históricos y la información técnica que sustenta la planificación y evaluación de la intervención.

Esta acción conjunta representa una medida preventiva fundamental para proteger la infraestructura, optimizar el sistema de drenaje urbano y brindar mayor seguridad tanto a los vecinos de Paraná como a los miles de usuarios que diariamente utilizan el enlace interprovincial.