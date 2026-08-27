Estudiantes de La Plata venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina; el encuentro se desarrolló en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. En un partido entretenido y discutido sobre el final, el Pincha abrió el marcador a los 39 minutos, cuando Kevin Jappert ensayó un fallido despeje que finalizó con la pelota dentro de su propio arco. Sin embargo, antes de dicha acción, el árbitro Nicolas Ramírez -con la intervención del VAR- anuló el gol de Baltasar Rodríguez por una infracción de Santiago Núñez sobre Norberto Briasco en el comienzo de la jugada.
Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina
En el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, Estudiantes de La Plata fue más que Barracas y ganó 3 a 1.
27 de agosto 2026 · 21:29hs
En el amanecer de la segunda etapa, el ex-Racing aprovechó un centro desde el sector izquierdo y, con un mínimo desvío en Rodrigo Insua, marcó el 2-0 parcial, siendo su bautismo goleador en el club. No obstante, cuando parecía que el resultado no volvería a cambiar, Norberto Briasco marcó el descuento para el Guapo, a pesar de las protestas de los futbolistas del elenco platense por una mano del ex-Boca. Tras resistir varias embestidas del rival, Guido Carrillo se encargó de liquidar el pleito y selló el 3-1 final.