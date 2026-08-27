Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Estudiantes de La Plata venció 3-1 a Barracas Central y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina; el encuentro se desarrolló en el Estadio Norberto Tito Tomaghello. En un partido entretenido y discutido sobre el final, el Pincha abrió el marcador a los 39 minutos, cuando Kevin Jappert ensayó un fallido despeje que finalizó con la pelota dentro de su propio arco. Sin embargo, antes de dicha acción, el árbitro Nicolas Ramírez -con la intervención del VAR- anuló el gol de Baltasar Rodríguez por una infracción de Santiago Núñez sobre Norberto Briasco en el comienzo de la jugada.