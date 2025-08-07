Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná y el área metropolitana sin colectivos por paro de choferes

Paraná y el área metropolitana están sin colectivos este jueves por un paro de choferes que reclaman el pago completo de sus salarios de julio.

7 de agosto 2025 · 08:36hs
Foto: UNO/Diego Arias

La ciudad de Paraná y el área metropolitana amanecieron este jueves sin servicio de transporte urbano debido a un paro total de actividades impulsado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Entre Ríos. La medida, que comenzó a las 00:00 horas, afecta a todas las empresas de colectivos urbanos y metropolitanos.

El paro, que se desarrolla sin asistencia a los lugares de trabajo, se debe al incumplimiento en el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio. Así lo informó la Junta Ejecutiva Seccional de la UTA mediante un comunicado oficial firmado por Juan José Britto, secretario general del gremio, y Gustavo A. Rupp, secretario de Organización y Asuntos Gremiales, junto a delegados sindicales.

“No habiéndose efectuado el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025, nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza en defensa de los derechos de nuestros trabajadores”, expresa el comunicado difundido por el sindicato.

Usuarios, los más afectados

La falta de colectivos impacta de lleno en miles de usuarios que dependen del transporte público para trasladarse diariamente. Mientras tanto, los choferes se mantienen firmes en el reclamo y aseguran que no retomarán las tareas hasta que se regularice la situación salarial.

Desde el sector empresario aún no se ha emitido una respuesta oficial, y por el momento no hay confirmaciones sobre posibles reuniones o negociaciones que permitan destrabar el conflicto.

En tanto, desde el municipio se informó que se está al día con los pagos del el Boleto Estudiantil Gratuito Universal y la actualización de montos. La medida fue tomada de manera sorpresiva y luego de más de un año. La ciudad tendrá un paro de colectivos.

Paraná Área Metropolitana colectivos
