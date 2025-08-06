Uno Entre Rios | La Provincia | colectivos

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Habrá una jornada sin colectivos en la ciudad de Paraná y localidades cercanas por falta de pago a choferes. Fue anunciado este miércoles.

6 de agosto 2025 · 18:26hs
No habrá colectivos en la ciudada de Paraná y área metropolitana.

Foto: Archivo UNO

No habrá colectivos en la ciudada de Paraná y área metropolitana.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Entre Ríos, anunció un paro de actividades a partir de las 00:00 horas de este jueves 7 . La medida afecta a todas las empresas urbanas y metropolitanas con sede en la ciudad de Paraná, y se debe al incumplimiento en el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio.

Según informó la Junta Ejecutiva Seccional mediante un comunicado oficial, el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que implicará la suspensión total del servicio de transporte urbano desde el primer minuto del jueves.

El transporte público de pasajeros de Concepción del Uruguay dejará de circular desde el 1 de agosto.

Concepción del Uruguay: desde el viernes dejarán de circular los colectivos

Se entrenaron diplomas a trabajadores de la Municipalidad de Paranpa que concluyeron estudios secundarios.

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

El comunicado lleva la firma de Juan José Critto, Secretario General, y Gustavo A. Rupp, Secretario de Organización y Asuntos Gremiales, junto a otros miembros del cuerpo de delegados.

“No habiéndose efectuado el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025, nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza en defensa de los derechos de nuestros trabajadores”, indica el documento difundido por la UTA.

La seccional de UTA en Entre Ríos tiene su sede en Hipólito Irigoyen 217, Paraná, y puso a disposición sus medios de contacto oficiales para mayor información: Tel/Fax (0343) 422-0900 / 421-7858 / 423-5136 – Email: [email protected].

"Por el momento, no se ha informado la duración del paro, aunque se espera que continúe hasta tanto se regularice la situación salarial", deja en claro el comunicado.

Desde la Municipalidad de Parana por los coletivos

Desde el municipio se informó que se está al día con los pagos del el Boleto Estudiantil Gratuito Universal y la actualización de montos. La medida fue tomada de manera sorpresiva y luego de más de un año. La ciudad tendrá un paro de colectivos.

colectivos UTA jueves
Noticias relacionadas
Villa Elisa vivió una jornada de celebración y orgullo al recibir el certificado que la posiciona como candidata para competir en el Best Tourism Villages 2025.

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

La procesión por San Cayetano será a las 15.30.

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

En la Cámara de Senadores de Entre Ríos se trataron los proyectos de ley para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura.

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

El Gobierno de Entre Ríos y la Nación realizarán una campaña de salud visual infantil.

El Gobierno de Entre Ríos y la Nación realizarán una campaña de salud visual infantil

Ver comentarios

Lo último

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Ultimo Momento
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Policiales
Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Adolescente fue detenido con bochitas de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Adolescente fue detenido con "bochitas" de cocaína y quedó alojado en el Copnaf

Murió la joven suboficial de la Policía

Murió la joven suboficial de la Policía

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Paraná: detuvieron a una persona tras arrojar marihuana a la Unidad Penal Nº1

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Una mujer era cautiva de un hombre en Concordia

Ovación
Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: Es un pase de facturas

Marcos Díaz rompió el silencio y apuntó contra el DT de Colón: "Es un pase de facturas"

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

El millonario reclamo de Marcelo Tinelli a San Lorenzo

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Kevin Zenón se plantó en Boca y pidió ser transferido

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Finalmente Agustín Martínez no regresará en San Juan

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

Cultural Aranguren hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura

La provincia
Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Diplomas a trabajadores que concluyeron estudios secundarios

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

Villa Elisa candidata a Best Tourism Village 2025

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del pan y el trabajo

San Cayetano: nueva celebración por el Santo del "pan y el trabajo"

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Proyectos de ley: reunión para modificar el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Dejanos tu comentario