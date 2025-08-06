Paraná: UTA anuncia paro de colectivos desde esta medianoche

Habrá una jornada sin colectivos en la ciudad de Paraná y localidades cercanas por falta de pago a choferes. Fue anunciado este miércoles.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Entre Ríos, anunció un paro de actividades a partir de las 00:00 horas de este jueves 7 . La medida afecta a todas las empresas urbanas y metropolitanas con sede en la ciudad de Paraná, y se debe al incumplimiento en el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio.

Según informó la Junta Ejecutiva Seccional mediante un comunicado oficial, el paro será sin asistencia a los lugares de trabajo , lo que implicará la suspensión total del servicio de transporte urbano desde el primer minuto del jueves.

El comunicado lleva la firma de Juan José Critto, Secretario General, y Gustavo A. Rupp, Secretario de Organización y Asuntos Gremiales, junto a otros miembros del cuerpo de delegados.

“No habiéndose efectuado el pago total de los haberes correspondientes al mes de julio de 2025, nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza en defensa de los derechos de nuestros trabajadores”, indica el documento difundido por la UTA.

La seccional de UTA en Entre Ríos tiene su sede en Hipólito Irigoyen 217, Paraná, y puso a disposición sus medios de contacto oficiales para mayor información: Tel/Fax (0343) 422-0900 / 421-7858 / 423-5136 – Email: [email protected].

"Por el momento, no se ha informado la duración del paro, aunque se espera que continúe hasta tanto se regularice la situación salarial", deja en claro el comunicado.

Desde la Municipalidad de Parana por los coletivos

Desde el municipio se informó que se está al día con los pagos del el Boleto Estudiantil Gratuito Universal y la actualización de montos. La medida fue tomada de manera sorpresiva y luego de más de un año. La ciudad tendrá un paro de colectivos.