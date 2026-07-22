El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos celebró 32 años y renovó sus objetivos.

La entidad destacó su rol en la defensa profesional, la capacitación y la matriculación como garantía para la sociedad.

El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER) conmemoró su 32º aniversario con un mensaje de renovación de su compromiso con la representación, el acompañamiento y la defensa del ejercicio profesional en toda la provincia.

Desde la institución destacaron que, desde su creación, el Colegio se consolidó como un organismo clave para garantizar el ejercicio responsable de la Ingeniería Especialista, promoviendo el cumplimiento de la Ley Provincial Nº 8.815, fortaleciendo la matrícula profesional e impulsando una práctica basada en la ética, la capacitación permanente y la excelencia técnica.

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En el marco del aniversario, la Comisión Directiva realizó un balance de la gestión y resaltó las acciones desarrolladas para fortalecer la presencia institucional, ampliar la participación de los matriculados y mejorar los canales de comunicación entre el Colegio y los profesionales.

Palabra de Celso Beltrame

El presidente del CIEER, Celso Beltrame, afirmó que la institución atraviesa una etapa de fortalecimiento y remarcó que aún existen desafíos por delante. "Estos 32 años nos encuentran con un Colegio comprometido con el acompañamiento a cada matriculado y con la defensa del ejercicio profesional. Queremos seguir construyendo una institución más cercana, moderna y representativa", expresó.

Entre los objetivos prioritarios, el Colegio ratificó la defensa de los intereses de los ingenieros especialistas, la promoción de la ética profesional, el cumplimiento de la matriculación obligatoria y el desarrollo de herramientas que favorezcan una mayor integración de la comunidad profesional.

Beltrame también subrayó la importancia de la matrícula como requisito para el ejercicio de la profesión. "No es un simple trámite administrativo; es la habilitación legal que garantiza a la sociedad que el profesional reúne las condiciones técnicas, legales y éticas necesarias para desempeñar su tarea", sostuvo.

El CIEER reiteró que continuará impulsando acciones destinadas a fortalecer la profesión y a consolidar una institución cada vez más representativa de los ingenieros especialistas de Entre Ríos.