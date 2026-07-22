Juan Pablo Gianini fue sancionado por la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC por probar su Ford Mustang de Turismo Carretera en la ruta.

Una importante noticia sorprendió a todo el mundo del Turismo Carretera en los últimos días, ya que este martes la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC (CAF), en su comunicado dio a conocer la dura sanción a Juan Pablo Gianini por realizar "pruebas prohibidas" con su Ford Mustang de Turismo Carretera.

El comunicado de la CAF que salió este martes expresó: “Luego de Examinar imágenes aportadas a esta CAF, y comprobando que las mismas corresponden al Piloto de TC Juan Pablo Gianini, realizando pruebas PROHIBIDAS Reglamentariamente en Rutas Públicas Nacionales o Provinciales, fuera de los Autódromos habilitados, esta CAF Resuelve: Aplicar la Multa de Pesos Diez Millones , que deberá depositar por Cuenta y Orden de la ACTC dentro de los 30 días de notificado, a la Fundación Favaloro Comunicando el Cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo”.

Y agregó: “Por lo Expuesto Ut Supra, el Piloto Juan Pablo Gianini, deberá largar en la Última Posición en la Próxima serie que participe”.

Turismo Carretera: Juan Pablo Gianini y una dura sanción por probar su auto en la ruta

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Un detalle no menor es que Gianini cumplirá su sanción de largar último en la serie no en la próxima fecha, sino en Paraná, ya que la cita de TC más cercana es "El Desafío de las Estrellas", donde la grilla de partida de la final se definirá por sorteo y no habrá ni clasificación ni series.

Cabe recordar, que las imágenes de Gianini acelerando su Ford Mustang en un tramo de la ruta que une la localidad de Salto con Rojas se dieron a conocer la semana pasada y generó revuelo en todo el ambiente teceísta.

Antes de la sanción que le ejecutó la CAF, el programa Carburando Radio tuvo contacto con el piloto y Christian González Rouco dio detalles de lo que dijo el hombre de Ford: “Juampi me cuenta que esto está absolutamente acordado, ya estaba programado. Se hizo con autorización, es como un filming day. Fueron tres pasadas que se grabaron para su compañía, como un institucional mostrando el auto con drones y con varias otras cosas”.