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OSER cierra por dos días una sede de Paraná y reorganiza la atención de sus afiliados

La oficina de OSER de calle Gualeguaychú no atenderá jueves y viernes por obras. Los trámites seguirán en otras sedes y por la app Mi OSER.

22 de julio 2026 · 18:36hs
OSER cierra por dos días una sede de Paraná y reorganiza la atención de sus afiliados.

OSER cierra por dos días una sede de Paraná y reorganiza la atención de sus afiliados.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó que la sede Paraná I, ubicada en calle Gualeguaychú 673, permanecerá cerrada este jueves 23 y viernes 24 de julio debido a trabajos de reorganización y adecuación edilicia. Durante ese período, la atención a los afiliados será redistribuida en las restantes oficinas de la capital entrerriana.

La medida forma parte del plan de modernización que impulsa la obra social para optimizar la accesibilidad y la calidad de los servicios. Mientras se desarrollan las tareas en el edificio, las prestaciones presenciales continuarán con normalidad en las demás sedes, cuyo funcionamiento será reforzado para absorber la demanda.

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Además de la atención en oficinas, los afiliados podrán realizar distintos trámites de manera digital a través de la aplicación Mi OSER, disponible para dispositivos móviles.

Desde el organismo también anticiparon que la próxima semana quedará habilitada una nueva oficina céntrica, que se incorporará a la red de atención con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta y mejorar la atención al público.

Las sedes habilitadas de OSER

Las sedes habilitadas para la atención presencial son Paraná II, en Narciso Laprida 491; Paraná III, en avenida Almafuerte 2003; Paraná IV, en Galán 1854; la sede Tribunales, en Narciso Laprida 255; y la sede de la Federación de Jubilados, en Belgrano 127.

La aplicación Mi OSER permite gestionar distintos trámites y acceder a servicios de la obra social de forma ágil, sin necesidad de concurrir a una oficina.

OSER Paraná atención afiliados trámites
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