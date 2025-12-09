Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Un colectivo de la Línea D sufrió la rotura de dos ventanillas tras ser atacado con piedras mientras circulaba por Paraná XIV este martes. No hubo heridos

9 de diciembre 2025 · 08:17hs
Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Un colectivo del servicio urbano, de la empresa San José, fue atacado a piedrazos este martes por la mañana mientras realizaba su recorrido por el barrio Paraná XIV. El hecho ocurrió a solo 48 horas de la puesta en marcha del nuevo esquema de transporte de la ciudad.

Paran&aacute;: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

Paraná: rompieron a piedrazos ventanilla de colectivo urbano nuevo

En la cabecera de la Línea D

El vehículo afectado fue el interno 202 de la Línea D (ex línea 1), que une el barrio de la Policía con la zona de Toma Nueva. Cuando la unidad avanzaba por una de las arterias del sector, desconocidos arrojaron piedras que impactaron contra los laterales del colectivo y provocaron la rotura de al menos una ventanilla.

El hecho sucedió durante las primeras horas de este martes, en la cabecera de la Línea D, en Lola Mora y Quinquela Martín, y luego en una de las cabeceras de Ameghino y Florencio Sánchez, en San Agustín.

Los móviles debieron quedar fuera de servicio y, en su lugar, fueron reemplazados por otras unidades para poder garantizar la prestación del servicio de transporte en el primer día hábil desde el cambio de concesión.

Cabe recordar que este domingo 7 de diciembre se concretó el inicio del nuevo servicio de transporte urbano, en manos de la UTE encabezada por la firma San José SA, cuyas unidades ya se encuentran en circulación.

Paraná colectivo San José Transporte ventanilla
