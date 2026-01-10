Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 11

Ruta 11: hospitalizaron en grave estado a un motociclista que chocó con un auto

Se trata de un joven de 27 años, que conducía una Motomel 150 cc, y chocó contra un Renault 12 esta madrugada. Sucedió en ruta 11, zona de Valle María

10 de enero 2026 · 10:31hs
Un joven motociclista resultó gravemente lesionado tras chocar con un auto en Ruta 11, a la altura del kilómetro 38. El hecho sucedió en jurisdicción de Comisaría de Valle María este sábado por la madrugada.

El choque involucró a un automóvil Renault 12 al mando de un hombre de 73 años, domiciliado en Diamante quien no sufrió lesiones; y una motocicleta Motomel de 150 cc. al mando de un joven de 27 años, domiciliado en Valle María.

El joven resultó con heridas de gravedad, motivo por el cual recibió la primera atención médica en el nosocomio de Diamante y luego fue derivado al Hospital San Martín de Paraná para atención de mayor complejidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la intervención del área de Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes que permitan clarificar las circunstancias del siniestro. Se supo que uno de los rodados circulaba de sur a norte, mientras que el otro lo hacía en sentido contrario. Se busca poder establecer las causas que llevaron a una colisión frontolateral.

