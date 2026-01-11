Con un doblete de Raphinha y un gol de Lewandowski, Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en Yeda y se consagró campeón de la Supercopa. en Arabia Saudita.

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda.

En un clásico vibrante disputado en el estadio King Abdullah de Yeda, Barcelona derrotó 3-2 a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España 2025/26 , sumando un nuevo título a sus vitrinas.

El gran protagonista de la noche fue Raphinha, autor de un doblete decisivo, mientras que Robert Lewandowski completó la cuenta para el conjunto culé. Del lado del Merengue, Vinicius Jr. y Gonzalo García marcaron los goles que mantuvieron el suspenso hasta el final.

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid y levantó la Supercopa

Embed

El equipo Blaugrana mostró carácter y contundencia en los momentos clave del encuentro, imponiéndose en un duelo intenso, con emociones constantes y un ritmo digno de una final. Raphinha volvió a demostrar que Real Madrid es su víctima preferida en el último tiempo: con los dos tantos en Yeda, el brasileño alcanzó siete goles en los últimos cinco enfrentamientos ante el eterno rival.

Barcelona supo golpear en los momentos justos y resistir la presión madridista en el tramo final del partido, para desatar el festejo en Arabia Saudita y levantar un nuevo trofeo en un escenario internacional.

Con este triunfo, el conjunto culé reafirma su protagonismo en los clásicos y comienza la temporada celebrando, tras imponerse en una final que quedará marcada por la intensidad, el espectáculo y la figura estelar de Raphinha.