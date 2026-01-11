Uno Entre Rios | Ovación | Barcelona

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

Con un doblete de Raphinha y un gol de Lewandowski, Barcelona venció 3-2 al Real Madrid en Yeda y se consagró campeón de la Supercopa. en Arabia Saudita.

11 de enero 2026 · 18:28hs
Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda.

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda.

En un clásico vibrante disputado en el estadio King Abdullah de Yeda, Barcelona derrotó 3-2 a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España 2025/26, sumando un nuevo título a sus vitrinas.

El gran protagonista de la noche fue Raphinha, autor de un doblete decisivo, mientras que Robert Lewandowski completó la cuenta para el conjunto culé. Del lado del Merengue, Vinicius Jr. y Gonzalo García marcaron los goles que mantuvieron el suspenso hasta el final.

Real Madrid se impuso en el derbi. 

Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Ferrán Torres adelantó al Barcelona.

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

LEER MÁS: Real Madrid venció a Atlético de Madrid y habrá Clásico ante Barcelona en la final de la Supercopa de España

Barcelona derrotó 3-2 al Real Madrid y levantó la Supercopa

Embed

El equipo Blaugrana mostró carácter y contundencia en los momentos clave del encuentro, imponiéndose en un duelo intenso, con emociones constantes y un ritmo digno de una final. Raphinha volvió a demostrar que Real Madrid es su víctima preferida en el último tiempo: con los dos tantos en Yeda, el brasileño alcanzó siete goles en los últimos cinco enfrentamientos ante el eterno rival.

Barcelona supo golpear en los momentos justos y resistir la presión madridista en el tramo final del partido, para desatar el festejo en Arabia Saudita y levantar un nuevo trofeo en un escenario internacional.

Con este triunfo, el conjunto culé reafirma su protagonismo en los clásicos y comienza la temporada celebrando, tras imponerse en una final que quedará marcada por la intensidad, el espectáculo y la figura estelar de Raphinha.

Barcelona Real Madrid Supercopa de España
Noticias relacionadas
Barcelona atraviesa un excelente presente y es el gran candidato al título.

Barcelona y Athletic Bilbao juegan por la Supercopa de España

Rowing ganó en sus dos partidos jugados en el Berduc ante Obras y UVT, ambos de San Juan.

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Unión de Crespo ganó de local por la Copa Entre Ríos.

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Chiqui Tapia, presidente de la  AFA, nuevamente apuntado.

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ultimo Momento
Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Policiales
Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ovación
Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

La provincia
Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Dejanos tu comentario