Arsenal de Viale se hizo fuerte en Paraná y logró un buen triunfo

Arsenal de Viale le ganó 2 a 0 a Don Bosco de visitante en el marco de la cuarta fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol.

10 de enero 2026 · 21:22hs
Arsenal ganó en Paraná.

Arsenal ganó en Paraná.

Arsenal de Viale consiguió una valiosa victoria en condición de visitante este sábado al imponerse por 2 a 0 ante Don Bosco en la ciudad de Paraná, en el marco de la cuarta fecha de la Zona 1 de la Copa Entre Ríos, organizada por la Federación Entrerriana de Fútbol.

El conjunto vialense mostró solidez y eficacia en el segundo tiempo para destrabar un partido que había sido parejo durante la primera mitad. Cristian Albornoz abrió el marcador a los 8 minutos del complemento, dando tranquilidad a su equipo, que supo administrar la ventaja con orden y disciplina táctica.Cuando el encuentro ingresaba en su tramo final, Lucas Arredondo, a los 46 minutos, sentenció el resultado y desató el festejo visitante, asegurando tres puntos importantes en la lucha por la clasificación.

Arsenal se recuperó

Con este triunfo, Arsenal de Viale se recuperó de la derrota en al fecha pasada con Peñarol de visitante en el barrio Pirola.

