Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351.

Un hombre de 34 años resultó herido por un arma de fuego este viernes por la noche, cerca de las 21, en el interior de la Villa 351, en la ciudad de Paraná.

Un hombre de 34 años resultó herido por un arma de fuego este viernes por la noche, cerca de las 21, en el interior de la Villa 351, en la ciudad de Paraná . La víctima ingresó a la sala de emergencias del Hospital San Martín, trasladada por el servicio de emergencias 107.

Una vez atendido por los especialistas médicos, se constató que la persona presentaba dos orificios de bala en la zona del abdomen, compatibles con entrada y salida de proyectil.

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

De acuerdo a la información oficial, el herido aportó datos sobre los supuestos autores del ataque, lo que permitió que personal policial de la Comisaría Sexta y la Comisaría Décima, en un rápido accionar, lograra detener a uno de los investigados en relación con el violento episodio.

La investigación continúa en curso, con intervención de las autoridades judiciales, a fin de esclarecer totalmente lo ocurrido y determinar la responsabilidad del resto de los involucrados, indicó Reporte 100.7.