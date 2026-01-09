Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Un hombre de 34 años resultó herido por un arma de fuego este viernes por la noche, cerca de las 21, en el interior de la Villa 351, en la ciudad de Paraná.

9 de enero 2026 · 23:39hs
Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351.

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351.

Un hombre de 34 años resultó herido por un arma de fuego este viernes por la noche, cerca de las 21, en el interior de la Villa 351, en la ciudad de Paraná. La víctima ingresó a la sala de emergencias del Hospital San Martín, trasladada por el servicio de emergencias 107.

Una vez atendido por los especialistas médicos, se constató que la persona presentaba dos orificios de bala en la zona del abdomen, compatibles con entrada y salida de proyectil.

Artistas de diferentes géneros musicales participaron del PreMate, certamen para definir la participación en la 35ª Fiesta Nacional del Mate de Paraná

PreMate Paraná: más de 350 artistas se presentaron en el Teatro 3 de Febrero

El Centro Comercial e Industrial de Paraná calificó de “paupérrimo” el 2025 en cuanto a ventas. Cierre de locales comerciales y ventas online

Comercio en Paraná cerró un 2025 "paupérrimo"

De acuerdo a la información oficial, el herido aportó datos sobre los supuestos autores del ataque, lo que permitió que personal policial de la Comisaría Sexta y la Comisaría Décima, en un rápido accionar, lograra detener a uno de los investigados en relación con el violento episodio.

La investigación continúa en curso, con intervención de las autoridades judiciales, a fin de esclarecer totalmente lo ocurrido y determinar la responsabilidad del resto de los involucrados, indicó Reporte 100.7.

Paraná Villa 351 Hospital San Martín
Noticias relacionadas
Detuvieron a un hombre en actitud sospechosa que huyó de un control. Le encontraron un arma y balas 

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Finalmente fueron cinco las víctimas fatales del accidente en Chajarí.

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

El coordinador del parque Gazzano de Paraná explicó que en los primeros meses los gansos son víctimas de depredadores, una vez que empluman están más seguros

Parque Gazzano: tras un tiempo resguardados, pequeños gansos regresaron al lago

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio.

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Ver comentarios

Lo último

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Ultimo Momento
Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

Subió la venta de materiales de construcción en 2025

Subió la venta de materiales de construcción en 2025

Policiales
Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Paraná: un hombre recibió dos disparos en la Villa 351

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

River le hizo una oferta a Vélez por Maher Carrizo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

La provincia
Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Rogelio Frigerio destacó la importancia para Entre Ríos del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Dejanos tu comentario