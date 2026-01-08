Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: huyó de un control porque estaba armado

Detuvieron a un hombre en actitud sospechosa que huyó en moto de un control policial. Le encontraron un arma y balas. Ocurrió en la zona sudeste de Paraná

8 de enero 2026 · 12:09hs
El miércoles por la noche, en calles Dominico Irlandeces y Tibiletti, en Paraná, la Policía detuvo a un hombre que al observar la presencia policial intentó eludir a los funcionarios en la moto de alta cilindrada en la que se trasladaba. Abandonó el móvil y se refugió en una casa donde fue aprehendido con un arma calibre 9 milímetros, cartuchería y una suma de dinero importante, tras un forcejeo en el que intervinieron otros desconocidos.

Desde la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos se informó que el miércoles 7 alrededor de las 22 se realizó un operativo policial en la intersección de calles Dominico Irlandeces y Tibiletti en donde se detuvo a un sospechoso que al advertir la presencia policial intentó eludirla en la moto de alta cilindrada en la que se conducía. Iba armado.

La información dio cuenta de que durante una recorrida, personal de la Guardia Especial observo a un hombre que se trasladaba en una motocicleta de gran cilindrada y al notar la presencia policial intentó huir. Al ser interceptado, abandonó el vehículo y se refugió en un domicilio, donde fue alcanzado por los oficiales.

En el momento de la detención, se le encontró un arma de fuego, lo que generó resistencia por parte del sospechoso y de sus acompañantes, quienes intentaron agredir a los policías. La situación requirió el apoyo de más unidades policiales para restablecer el orden. Durante el procedimiento se secuestraron varios elementos, incluyendo un arma de fuego tipo Glock, calibre 9 milímetros, con su cargador y cartuchos.

Además, se halló un bolso que contenía una suma significativa de dinero y un teléfono celular. La motocicleta involucrada también fue incautada. Los detenidos enfrentan cargos por portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad.

