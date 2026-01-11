Los hermanos Benavides hacen historia y ganan en la misma etapa

Por primera vez dos hermanos vencieron el mismo día. Uno de los hermanos Benavides, Luciano, lo hizo en Motos y Kevin en Challenger.

Tras el día de descanso, el Rally Dakar 2026 se reanudó este domingo en Arabia Saudita y fue un día soñado e histórico para los hermanos Benavides, porque Luciano se llevó la etapa 7 en motos y Kevin hizo lo propio sobre cuatro ruedas, en la categoría Challenger, tras 877 kilómetros entre Riyadh y Wadi ad-Dawasir (459 de velocidad). Nunca dos hermanos habían triunfado el mismo día en una de las competencias más complejas del mundo.

El menor de los talentosos salteños (30 años) se impuso por 4’47” sobre su compañero de KTM oficial, el español Edgar Canet, y sigue 3° a seis días del final en la general, apenas 4’40” por detrás del australiano Daniel Sanders, con quien también comparte techo.

Por su parte, el mayor (cumplió 37 el viernes) conquistó junto al sanjuanino Lisandro Sisterna su primera alegría sobre cuatro ruedas, luego de retirarse del motociclismo tras dos títulos del Dakar (2021 y 2023). En la general sigue lejos, 13° a más de 3 horas.

La palabra de los hermanos Benavides

“Hoy se sintió uno de esos días que todo sale bien, que las cosas fluyen, que todo va para adelante y las cosas se van acomodando solas. Busque del inicio al fin, y era una Etapa muy rápida, que es difícil sacar una gran ventaja. Hoy iba cortando mucho los tiempos, pase a varios”, dijo Luciano a Carburando.

“En las dunas el otro día sufrí, hoy estas me encantaron. Me salió todo bien, ahora a disfrutar un poco porque en un par de horas abro la Etapa más larga del Dakar. Ojalá mañana pueda hacer lo que hice hoy”, finalizó.

"Salimos y había un par de pistas de piedras y ríos. Y luego hubo una zona de dunas en las que pudimos meter un buen ritmo. Después, tuvimos un problema y tuve que anular los frenos de atrás. Pero dije, hoy, como sea, tiene que ser. Vine manejando 200 kilómetros solo con el freno delantero, pero llegamos. Un día larguito, pero muy feliz. Es mi victoria número 12 y significa mucho porque no se me hizo fácil", señaló Kevin a Cadena 3.

Y también festejaron con la celeste y blanca los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, que firmaron una gran remontada con el Can-Am oficial en la categoría Side by Side, lo que los consolidó 9° después de muchas complicaciones en la primera semana. Allí, Manuel Andújar y Andrés Frini finalizaron 11° y van 7°.

Nicolás Cavigliasso se acerca a la punta

De vuelta en la divisional Challenger, la de mayor presencia nacional, el matrimonio cordobés de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fue 3° y continúa 2° del acumulado con el Taurus, apenas a 2’48” del puntero español Pau Navarro, en plena lucha por defender su corona del 2025.

El chileno Lucas del Río y el navegante mendocino Bruno Jacomy terminaron 11° pero continúan 3°, a 29’09” de la punta. Y 5° va el pampeano David Zille, con el cordobés Sebastián Cesana de copiloto, a 1 hora 24’40” tras ser P8 del día. 6° está Puck Klaasen, la neerlandesa que tiene como navegante al bombero voluntario exaltacrucense Augusto Sanz, a 1 hora 42’10” tras un P10 parcial.

El español Oscar Ral, que lleva a su lado al cordobés Fernando Acosta, terminó 6° este domingo, pero sigue lejos en la general (23°), mientras espera tras haber apelado por la descalificación ante asistencia externa. 18° arribó Pablo Copetti, ahora 16° de la prueba total.

Por otra parte, en la categoría Rally 2 de motos, el neuquino Juan Santiago Rostan arribó 28° en la jornada y continúa 25° en la general, mientras que 42° fue el riocuartense Leonardo Cola, que trepó al 37° lugar de la carrera, con el sueño de arribar el sábado próximo en Yanbu.

Resultados en Autos en Arabia Saudita

En Autos, el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah manda por 4’47” con el Dacia, por encima de la Ford Raptor del sueco Mattias Ekstrom, ganador de la jornada. 3° va el español Nani Roma, también del óvalo.

Finalmente, llegó 4° Benjamín Pascual, P2 del Dakar Future Mission 1000 con la moto eléctrica china Segway, detrás del camión híbrido Man del experimentado trío español Jordi Juvanteny-José Luis Criado-Xavier Rivas. Y Gastón Mattarucco, en la navegación del colombiano Javier Vélez, está 58° en la disciplina Classic, con autos históricos.

La etapa 8 se largará este lunes desde la 1 de la mañana (hora argentina). Empezará y terminará en Wadi ad-Dawasir, con 481 kilómetros de velocidad cronometrada y 236 de enlace.