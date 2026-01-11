Uno Entre Rios | El País | Ventas Minoristas

Las ventas minoristas pyme cerraron diciembre con una caída del 5,2% interanual

Las ventas minoristas pyme retrocedieron 5,2% interanual en diciembre a precios constantes, aunque mostraron una suba mensual desestacionalizada.

11 de enero 2026 · 18:51hs
Las ventas minoristas pyme cerraron diciembre con una caída del 5

Las ventas minoristas pyme cerraron diciembre con una caída del 5,2% interanual.

Las ventas minoristas pyme registraron en diciembre una caída interanual del 5,2% a precios constantes, según el relevamiento sectorial difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pese a ese retroceso, la medición desestacionalizada mostró un incremento del 5,2% frente a noviembre, impulsado principalmente por el consumo asociado a las fiestas de fin de año y el cobro del aguinaldo.

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025.

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Con estos resultados, el balance anual de 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%, aunque los datos de diciembre confirmaron la persistencia de un escenario de consumo contenido y selectivo en el comercio minorista.

LEER MÁS: CAME: las ventas minoristas cayeron más de 9% en noviembre

Las ventas pyme

El análisis por rubros reflejó una tendencia mayormente negativa. Seis de los siete sectores relevados finalizaron el mes con caídas interanuales, lo que evidenció una dinámica recesiva sostenida. Las contracciones más pronunciadas se registraron en Bazar y decoración, con una baja del 15%; Perfumería, con un descenso del 9,8%; y Textil e indumentaria, que retrocedió un 8,5%.

El único sector que logró sostener una variación positiva fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mostró una leve suba interanual del 0,8%. Este rubro se mantuvo como la excepción dentro de un panorama general de retracción de las ventas.

En relación con la situación actual de los comercios, el 55% de los empresarios consultados indicó que su negocio se mantuvo estable en comparación con diciembre del año anterior. En tanto, el 27,6% señaló un empeoramiento en sus condiciones, un porcentaje que, aunque negativo, representó una mejora relativa frente al 37% que había manifestado deterioro en noviembre.

Más detalles para tener en cuenta

Al desagregar los datos por actividad, se repitió la misma dinámica: seis de los siete rubros presentaron retracciones interanuales, con mayor impacto en Bazar y decoración y en Perfumerías. El desempeño de Ferretería volvió a destacarse como el único sector con crecimiento.

Diciembre funcionó como un alivio financiero transitorio para muchos comercios, impulsado por las celebraciones de fin de año y el ingreso adicional del aguinaldo. Sin embargo, ese impulso no logró revertir la caída estructural del 5,2% interanual ni modificar el comportamiento general del consumo.

Según el informe, las familias mantuvieron una actitud de gasto prudente, priorizando ofertas, promociones y productos esenciales ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. El consumo se concentró en compras puntuales y necesarias, sin señales de una recuperación sostenida.

De cara a los próximos meses, entre los comerciantes predominó una cautela optimista. Si bien la mayoría proyectó una mejora del contexto económico para 2026, la inversión continuó limitada por los elevados costos operativos y la baja rentabilidad actual.

Ventas Minoristas pyme Diciembre
Noticias relacionadas
Según el Indec, la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017.

Indec: revelan que la inflación de 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años.

Fin de una era: Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años

En Santa Fe una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes. 

Santa Fe: una banda utilizaba menores para entregar cocaína a sus clientes

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo.

Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Ver comentarios

Lo último

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ultimo Momento
Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Policiales
Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Gualeguaychú: se registraron tres siniestros viales en pocas horas en la ruta nacional 14

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Ruta 39: un auto chocó contra el guardarrail y se incendió por completo

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Concordia: vendían drogas en la zona de la costanera y fueron detenidos

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incendio accidental en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Ovación
Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

La cooperadora del Hospital Penna de Bahía le reclama a la AFA 108 millones de pesos del amistoso benéfico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa en Yeda

La provincia
Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Una multitud en Villa Urquiza para disfrutar de la Fiesta de la Playa

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Concepción del Uruguay: imprudentes caminan sobre la muralla cubierta por el río

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Entre Ríos: el 16% de los adolescentes participó alguna vez en apuestas online

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Concordia: concejala denunció al intendente por agresiones tras reclamo por despidos

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

Dejanos tu comentario