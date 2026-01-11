Las ventas minoristas pyme cerraron diciembre con una caída del 5,2% interanual.

Las ventas minoristas pyme registraron en diciembre una caída interanual del 5,2% a precios constantes, según el relevamiento sectorial difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pese a ese retroceso, la medición desestacionalizada mostró un incremento del 5,2% frente a noviembre, impulsado principalmente por el consumo asociado a las fiestas de fin de año y el cobro del aguinaldo.

Con estos resultados, el balance anual de 2025 cerró con una variación positiva acumulada del 2,5%, aunque los datos de diciembre confirmaron la persistencia de un escenario de consumo contenido y selectivo en el comercio minorista.

Las ventas pyme

El análisis por rubros reflejó una tendencia mayormente negativa. Seis de los siete sectores relevados finalizaron el mes con caídas interanuales, lo que evidenció una dinámica recesiva sostenida. Las contracciones más pronunciadas se registraron en Bazar y decoración, con una baja del 15%; Perfumería, con un descenso del 9,8%; y Textil e indumentaria, que retrocedió un 8,5%.

El único sector que logró sostener una variación positiva fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que mostró una leve suba interanual del 0,8%. Este rubro se mantuvo como la excepción dentro de un panorama general de retracción de las ventas.

En relación con la situación actual de los comercios, el 55% de los empresarios consultados indicó que su negocio se mantuvo estable en comparación con diciembre del año anterior. En tanto, el 27,6% señaló un empeoramiento en sus condiciones, un porcentaje que, aunque negativo, representó una mejora relativa frente al 37% que había manifestado deterioro en noviembre.

Más detalles para tener en cuenta

Al desagregar los datos por actividad, se repitió la misma dinámica: seis de los siete rubros presentaron retracciones interanuales, con mayor impacto en Bazar y decoración y en Perfumerías. El desempeño de Ferretería volvió a destacarse como el único sector con crecimiento.

Diciembre funcionó como un alivio financiero transitorio para muchos comercios, impulsado por las celebraciones de fin de año y el ingreso adicional del aguinaldo. Sin embargo, ese impulso no logró revertir la caída estructural del 5,2% interanual ni modificar el comportamiento general del consumo.

Según el informe, las familias mantuvieron una actitud de gasto prudente, priorizando ofertas, promociones y productos esenciales ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. El consumo se concentró en compras puntuales y necesarias, sin señales de una recuperación sostenida.

De cara a los próximos meses, entre los comerciantes predominó una cautela optimista. Si bien la mayoría proyectó una mejora del contexto económico para 2026, la inversión continuó limitada por los elevados costos operativos y la baja rentabilidad actual.