Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Astrid Raquel Martínez, de 17 años, falleció este miércoles en el Hospital San Martín de Paraná. Era la única sobreviviente del trágico accidente en Chajarí.

7 de enero 2026 · 18:00hs
Finalmente fueron cinco las víctimas fatales del accidente en Chajarí.

Finalmente fueron cinco las víctimas fatales del accidente en Chajarí.

Astrid Raquel Martínez, de 17 años, falleció este miércoles en el Hospital San Martín de Paraná tras estar internada unas 48 horas en muy grave estado. La joven no logró superar las graves quemaduras sufridas en el accidente ocurrido el lunes en la ruta 14 en el acceso a Chajarí, donde murieron su madre, sus dos hermanas y su tío.

El trágico hecho en Chajarí

Según informaron, el deceso de Astrid se produjo en horas del mediodía. Sus familiares ya fueron comunicados de la lamentable noticia. La tragedia se desató el lunes, cuando la familia viajaba desde General Roca (Río Negro) hacia Misiones para disfrutar de unas vacaciones. En el acceso a Chajarí, la Volkswagen Suran en la que se trasladaban volcó y se incendió.

Pía Marisol es la primera beba de 2026 y nació a las 2.30 de este jueves en el San Roque.

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

benjamin, el tercer bebe del 2026 que nacio en el hospital santa rosa de chajari

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Bomberos Voluntarios hallaron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira (44), sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), además de su hermano David Techeira (30).

LEER MÁS: Chajarí: confirmaron las identidades de las personas fallecidas en el siniestro vial

Astrid, melliza de Omaira, fue la única que logró escapar de las llamas. Sin embargo, presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo. Fue trasladada primero al Hospital Santa Rosa y luego derivada a Paraná, donde permaneció en coma, con respirador artificial y bajo estricta atención médica.

Durante días, los médicos intentaron estabilizarla, pero la magnitud de las lesiones hacía que cada hora fuera una batalla contra la muerte. Familiares y allegados aguardaban un milagro que finalmente no llegó. El plan de la familia era sencillo: pasar unos días de descanso en Misiones. La ilusión se quebró en segundos y el saldo fue devastador. La noticia sacudió a la comunidad de General Roca, que se movilizó para ayudar con los gastos de traslado de los cuerpos: los de Nora y sus hijas hacia Río Negro, y el de David hacia Misiones, donde residía.

Chajarí Ruta 14 Paraná
Noticias relacionadas
Chajarí presente en la moda nacional: Penoni, finalista para vestir a Juana Viale.

Chajarí presente en la moda nacional: Penoni, finalista para vestir a Juana Viale

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio.

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

El testimonio del viudo de una de las víctimas. La querella apunta tanto a los propietarios del local como a la Municipalidad. Hoy habrá una marcha en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ver comentarios

Lo último

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Ultimo Momento
El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

El Barcelona goleó y es finalista de la Supercopa de España

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Policiales
Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ovación
Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe tendrá su largada en el Club Náutico

La Maratón Acuática Paraná-Santa Fe tendrá su largada en el Club Náutico

La provincia
El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

En los próximos días el río Uruguay comenzará a bajar

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Senadores aprobaron reestablecer la Emergencia en Obras Públicas y Viales

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia reforzó prevención ante riesgo de incendios

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Concordia: cerraron las playas por la crecida del río Uruguay

Dejanos tu comentario