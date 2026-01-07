Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Astrid Raquel Martínez, de 17 años, falleció este miércoles en el Hospital San Martín de Paraná. Era la única sobreviviente del trágico accidente en Chajarí.

Astrid Raquel Martínez, de 17 años, falleció este miércoles en el Hospital San Martín de Paraná tras estar internada unas 48 horas en muy grave estado. La joven no logró superar las graves quemaduras sufridas en el accidente ocurrido el lunes en la ruta 14 en el acceso a Chajarí , donde murieron su madre, sus dos hermanas y su tío.

Según informaron, el deceso de Astrid se produjo en horas del mediodía. Sus familiares ya fueron comunicados de la lamentable noticia. La tragedia se desató el lunes, cuando la familia viajaba desde General Roca (Río Negro) hacia Misiones para disfrutar de unas vacaciones. En el acceso a Chajarí, la Volkswagen Suran en la que se trasladaban volcó y se incendió.

Bomberos Voluntarios hallaron dentro del vehículo los cuerpos calcinados de Nora del Carmen Techeira (44), sus hijas Gabriela Liz Martínez (20) y Omaira Ruth Martínez (17), además de su hermano David Techeira (30).

LEER MÁS: Chajarí: confirmaron las identidades de las personas fallecidas en el siniestro vial

Astrid, melliza de Omaira, fue la única que logró escapar de las llamas. Sin embargo, presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo. Fue trasladada primero al Hospital Santa Rosa y luego derivada a Paraná, donde permaneció en coma, con respirador artificial y bajo estricta atención médica.

Durante días, los médicos intentaron estabilizarla, pero la magnitud de las lesiones hacía que cada hora fuera una batalla contra la muerte. Familiares y allegados aguardaban un milagro que finalmente no llegó. El plan de la familia era sencillo: pasar unos días de descanso en Misiones. La ilusión se quebró en segundos y el saldo fue devastador. La noticia sacudió a la comunidad de General Roca, que se movilizó para ayudar con los gastos de traslado de los cuerpos: los de Nora y sus hijas hacia Río Negro, y el de David hacia Misiones, donde residía.