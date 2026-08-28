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Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano

La Cámara Entrerriana de Turismo destacó los beneficios para alojamientos, aunque advirtió que son temporales y reclamó extenderlos al verano.

28 de agosto 2026 · 22:07hs
Turismo: valoran las medidas de alivio

Turismo: valoran las medidas de alivio, pero piden cautela y atención sobre la temporada de verano.

La Cámara Entrerriana de Turismo valoró las medidas anunciadas por el Gobierno provincial para el sector hotelero, aunque pidió cautela porque los beneficios son temporales y todavía se encuentran en etapa de implementación.

El titular de la entidad, Juan Acedo, dialogó con APF y destacó el alcance de las herramientas destinadas a reducir parte de los costos que afrontan los establecimientos de alojamiento. Al mismo tiempo, puso el foco en la próxima temporada de verano y planteó la necesidad de extender las medidas.

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Entre los principales beneficios se encuentra un subsidio sobre la energía eléctrica para los establecimientos de alojamiento. La reducción será del 15% para los pequeños, del 8% para los medianos y del 4% para los grandes. Desde la entidad aclararon que la medida alcanza a los alojamientos y no incluye al sector gastronómico.

Los beneficios, en etapa de implementación

Acedo explicó que actualmente los establecimientos están realizando la carga de la documentación necesaria para acceder a los beneficios. El trámite se gestiona a través de la plataforma provincial y, posteriormente, cada solicitud debe ser aprobada.

"Son medidas de alivio", remarcó el dirigente, aunque aclaró que tienen carácter temporal. Según explicó, estarán vigentes inicialmente durante los próximos meses, con la posibilidad de que sean prorrogadas.

El titular de la Cámara Entrerriana de Turismo recordó que los pedidos de asistencia no son recientes y que el sector los viene planteando desde hace más de tres años, cuando comenzó a evidenciarse una caída de la actividad turística.

"Quizás un poco tarde, pero bueno, es bienvenido de todas maneras, y esperemos que en la práctica sea algo positivo", expresó.

Acedo también destacó que el anuncio se realizó en el marco del Ente Mixto de Turismo y con la participación de representantes del sector privado.

El impacto de las medidas, de todos modos, será diferente de acuerdo con las características de cada establecimiento. Mientras los alojamientos de mayor tamaño podrían beneficiarse en mayor medida con la reducción de Ingresos Brutos, para los emprendimientos pequeños el subsidio energético puede representar un alivio más significativo.

El pedido para la temporada de verano

Uno de los principales puntos de atención para el sector está puesto ahora en la próxima temporada de verano. Acedo señaló que ya plantearon al Gobierno provincial la necesidad de extender los beneficios más allá del período inicialmente previsto.

Durante el anuncio de las medidas, representantes del sector consultaron al gobernador sobre la posibilidad de mantener el alivio durante enero y los meses siguientes. Según explicó Acedo, la respuesta fue que la continuidad de las herramientas será analizada dentro del Ente Mixto de Turismo.

Para el dirigente, una eventual extensión del subsidio energético podría mejorar la competitividad de los establecimientos. "Un 15% de reducción en el gasto de energía eléctrica, en uno de los componentes más importantes de los precios finales de alojamiento, creo que va a ser algo que va a beneficiar un poco al sector", sostuvo.

De todos modos, insistió en que todavía es temprano para realizar una evaluación definitiva. Los beneficios recién comenzaron a implementarse y aún no se conoce cuándo se reflejarán de manera concreta en los costos de los establecimientos.

El escenario ante El Niño

Acedo también se refirió al posible impacto del fenómeno de El Niño y a la eventual crecida de los ríos durante la temporada de verano.

Consideró que se trata de una situación que deberá ser seguida de cerca en toda la provincia y la región, aunque descartó que actualmente pueda hablarse de un fracaso de la temporada.

"Estamos muy lejos de eso", sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de brindar información adecuada a los turistas frente a posibles escenarios climáticos. Según explicó, la mayoría de los atractivos turísticos de Entre Ríos no se verían afectados por un eventual fenómeno de estas características, por lo que la provincia podría desarrollar normalmente su temporada de verano.

El sector, mientras tanto, espera que las medidas anunciadas permitan reducir parte de los costos y mejorar las condiciones de competitividad, pero también reclama que el alivio tenga continuidad durante los meses de mayor movimiento turístico.

Turismo temporada Verano
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