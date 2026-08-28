Unión aplastó a Sarmiento en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura

Unión cortó la racha de cuatro victorias consecutivas del Verde por el campeonato gracias a los tantos de Tarragona (x2), Malcorra y Ramirez. Fue 4 a 1.

Sarmiento de Junín sufrió una dura goleada 4-1 ante Unión en el estadio 15 de Abril en Santa Fe y dejó escapar una valiosa oportunidad de subirse a la cima de la Zona B frente a un rival que logró su segundo triunfo en fila y quedó en el sexto lugar de la Zona A en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura de Primera.

Fue un primer tiempo de pocas luces en Santa Fe con mucha fricción en la mitad de la cancha y poca presencia de ambos equipos en las áreas. Una muestra de eso es que el Tatengue rompió el cero a los 17 minutos a través de la larga distancia con un tremendo remate de Cristian Tarragona desde afuera del área , que llegó a desviar el arquero Thyago Ayala , pero no alcanzó a impedir que ingrese en su arco.

El conjunto de Leonardo Madelón estuvo muy cerca de ampliar la diferencia a los 27 minutos con un disparo cruzado de Ignacio Malcorra en la periferia del rectángulo mayor, pero su intento fue rechazado por el travesaño. A pesar de esta ocasión perdida, el dominio del anfitrión se profundizó en la parte final con el segundo tanto anotado por Tarragona a los 15′ del complemento.

El delantero de 35 años atraviesa un excelente presente con Unión porque marcó la mitad de los goles del equipo en el Torneo Clausura y se coloca en el segundo lugar de los máximos anotadores del campeonato con cinco gritos, a tres de Agustín Módica (Gimnasia de Mendoza).

Más tarde, el dueño de casa transformó el trámite en goleada a los 28′ del segundo tiempo. Malcorra se tomó revancha de aquel travesaño con una lujosa definición en un costado del área: ejecutó un zurdazo con la cara externa de su botín y la pelota ingresó en el palo más lejano de Ayala.

Sobre el final, Julián Mavilla descontó para Sarmiento con una resolución al ángulo superior derecho de Matías Mansilla, pero el local descartó cualquier ápice de remontada épica con el gol de Eric Ramírez para el 4-1 final.

Cómo quedaron Unión y Sarmiento

De esta manera, Unión le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas al Verde de Junín, que se había llevado los tres puntos contra Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán y Estudiantes.

Esos resultados lo llevaron a los primeros lugares de su grupo, pero su último resultado en condición de visitante lo privó de subirse a la cima hasta que juegue el líder, Argentinos Juniors (13). Quedó a un punto del Bicho y tampoco pudo meterse de lleno a la pelea por la clasificación a copas internacionales del año próximo, aunque su lucha pasa por la permanencia: posee el tercer peor promedio de la categoría, pero la floja temporada de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto lo mantiene a salvo.