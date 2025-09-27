Uno Entre Rios | La Provincia | Piedras Blancas

Piedras Blancas marchó por Justicia para una joven abusada

La nutrida marcha partió desde la plaza central de Piedras Blancas con pancartas, palmas y gritos de Justicia para la joven víctima de abuso

27 de septiembre 2025 · 20:50hs
Piedras Blancas marchó por justicia para una joven abusada. Imagen: Piedras Blancas hoy.

Piedras Blancas marchó por justicia para una joven abusada. 


Imagen: Piedras Blancas hoy.

Vecinos de Piedras Blancas marcharon por las calles de esa localidad este sábado para pedir justicia para una joven de 33 años que fue abusada en cercanías del camping Pirayú y más seguridad. El acusado es un menor de 15 años.

La nutrida marcha partió desde la plaza central con pancartas, palmas y gritos de Justicia.

Hay un menor de 15 años imputado por el abuso ocurrido en la zona cercana al camping Pirayú en Piedras Blancas. Exigen justicia con una marcha 

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

frigerio visito la planta de agua envasada de la familia del dibu martinez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Marcha Piedras Blancas

El hecho investigado

Una joven de 33 años denunció haber sido agredida física y sexualmente mientras caminaba en un loteo cercano al camping Pirayú en Piedras Blancas. El hecho ocurrió entre las 14 y 15 horas del jueves y la mujer señaló a un menor de 15 años de edad.

El joven habría sido trasladado, en primera instancia, hacia a La Paz y, desde allí al área de Salud Mental del hospital San Martín, donde luego de evaluarlo determinaron que no tenia criterios de internación por lo que quedó en custodia de un familiar en la localidad de Hernandarias.

La causa está en manos de la fiscal de La Paz, Paula Gareis, y se encuentra en etapa investigativa.

Según los primeros datos de la investigación la joven había salido a caminar por el paseo público cuando el imputado comenzó a seguirla y finalmente la amenazó y atacó. En la defensa, la víctima forcejeó con su atacante, por lo que la mujer presenta contusiones en el cuerpo.

Ahora la joven se encuentra con atención médica, psicológica y espiritual.

