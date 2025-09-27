Piedras Blancas marchó por justicia para una joven abusada. 

La nutrida marcha partió desde la plaza central de Piedras Blancas con pancartas, palmas y gritos de Justicia para la joven víctima de abuso

Vecinos de Piedras Blancas marcharon por las calles de esa localidad este sábado para pedir justicia para una joven de 33 años que fue abusada en cercanías del camping Pirayú y más seguridad. El acusado es un menor de 15 años.

Marcha Piedras Blancas Imágenes: Piedras Blancas Hoy

El hecho investigado

Una joven de 33 años denunció haber sido agredida física y sexualmente mientras caminaba en un loteo cercano al camping Pirayú en Piedras Blancas. El hecho ocurrió entre las 14 y 15 horas del jueves y la mujer señaló a un menor de 15 años de edad.

El joven habría sido trasladado, en primera instancia, hacia a La Paz y, desde allí al área de Salud Mental del hospital San Martín, donde luego de evaluarlo determinaron que no tenia criterios de internación por lo que quedó en custodia de un familiar en la localidad de Hernandarias.

La causa está en manos de la fiscal de La Paz, Paula Gareis, y se encuentra en etapa investigativa.

Según los primeros datos de la investigación la joven había salido a caminar por el paseo público cuando el imputado comenzó a seguirla y finalmente la amenazó y atacó. En la defensa, la víctima forcejeó con su atacante, por lo que la mujer presenta contusiones en el cuerpo.

Ahora la joven se encuentra con atención médica, psicológica y espiritual.