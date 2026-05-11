Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial.

Lisandro Martínez integra la prelista de Argentina para el Mundial 2026 y podría convertirse en el primer entrerriano bicampeón.

La ilusión mundialista crece en Entre Ríos con el nombre de Lisandro Martínez . El defensor nacido en Gualeguay integra la prelista de 55 jugadores presentada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y, si no surgen lesiones ni contratiempos físicos, volverá a representar a la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol internacional.

La posibilidad no es una más: Martínez podría transformarse en el primer futbolista entrerriano en conquistar dos Copas del Mundo y apenas el segundo argentino en lograrlo dentro del campo de juego.

Lisandro Martínez y la posibilidad de un logro único para Entre Ríos

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El zaguero del Manchester United ya sabe lo que es tocar el cielo con las manos. Fue parte del plantel campeón en Qatar 2022, donde Argentina volvió a consagrarse tras 36 años de espera. Ahora, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, el entrerriano vuelve a perfilarse como una pieza importante dentro de la estructura de Scaloni.

Hasta el momento, ningún futbolista nacido en Entre Ríos logró repetir un título mundial. El antecedente más importante pertenece a Jorge Burruchaga, oriundo de Gualeguay, campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990. Más atrás en el tiempo aparece Enrique Guaita, nacido en Lucas González, quien disputó la final de 1934 representando a Italia.

En la historia del fútbol argentino, el único jugador que consiguió ganar dos Copas del Mundo fue Daniel Passarella, campeón en 1978 y 1986. Por eso, si Lisandro Martínez logra meterse en la lista definitiva y Argentina vuelve a levantar el trofeo, su nombre quedará definitivamente grabado entre las grandes páginas del deporte nacional y entrerriano.

La prelista difundida por Scaloni mantiene la base campeona en Qatar y combina experiencia con renovación. Allí aparecen figuras como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de jóvenes promesas que empiezan a ganar terreno.

La nómina definitiva deberá reducirse a 26 futbolistas y será oficializada antes del sábado 30. Mientras tanto, en Entre Ríos ya se ilusionan con volver a ver a uno de los suyos en la cima del mundo.