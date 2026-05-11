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Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial

Lisandro Martínez integra la prelista de Argentina para el Mundial 2026 y podría convertirse en el primer entrerriano bicampeón.

11 de mayo 2026 · 11:02hs
Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial.

Lisandro Martínez y una chance histórica: ser el primer entrerriano bicampeón mundial.

La ilusión mundialista crece en Entre Ríos con el nombre de Lisandro Martínez. El defensor nacido en Gualeguay integra la prelista de 55 jugadores presentada por Lionel Scaloni para el Mundial 2026 y, si no surgen lesiones ni contratiempos físicos, volverá a representar a la Selección Argentina en la máxima cita del fútbol internacional.

La posibilidad no es una más: Martínez podría transformarse en el primer futbolista entrerriano en conquistar dos Copas del Mundo y apenas el segundo argentino en lograrlo dentro del campo de juego.

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Lisandro Martínez y la posibilidad de un logro único para Entre Ríos

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El zaguero del Manchester United ya sabe lo que es tocar el cielo con las manos. Fue parte del plantel campeón en Qatar 2022, donde Argentina volvió a consagrarse tras 36 años de espera. Ahora, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, el entrerriano vuelve a perfilarse como una pieza importante dentro de la estructura de Scaloni.

Hasta el momento, ningún futbolista nacido en Entre Ríos logró repetir un título mundial. El antecedente más importante pertenece a Jorge Burruchaga, oriundo de Gualeguay, campeón en México 1986 y subcampeón en Italia 1990. Más atrás en el tiempo aparece Enrique Guaita, nacido en Lucas González, quien disputó la final de 1934 representando a Italia.

En la historia del fútbol argentino, el único jugador que consiguió ganar dos Copas del Mundo fue Daniel Passarella, campeón en 1978 y 1986. Por eso, si Lisandro Martínez logra meterse en la lista definitiva y Argentina vuelve a levantar el trofeo, su nombre quedará definitivamente grabado entre las grandes páginas del deporte nacional y entrerriano.

La prelista difundida por Scaloni mantiene la base campeona en Qatar y combina experiencia con renovación. Allí aparecen figuras como Lionel Messi, Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de jóvenes promesas que empiezan a ganar terreno.

La nómina definitiva deberá reducirse a 26 futbolistas y será oficializada antes del sábado 30. Mientras tanto, en Entre Ríos ya se ilusionan con volver a ver a uno de los suyos en la cima del mundo.

Lisandro Martínez Mundial Entre Ríos
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