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Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026

Tras el triunfo de Gimnasia sobre Vélez, se dio a conocer las fechas y horarios de los encuentros que proclamarán a los cuatro semifinalistas del campeonato.

11 de mayo 2026 · 08:14hs
Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

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La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de competencia para los cuartos de final del Torneo Apertura, los cuales se disputarán entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo. Una serie de encuentros con la particularidad que tres de ellos se repiten de la fase de grupos inicial.

En el lado del cuadro cuyos partidos de octavos de final se llevaron adelante el sábado se abre el martes 12 de mayo a las 19 con el encuentro de Belgrano y Unión, un Pirata que derrotó en el clásico a Talleres como visitante ante un Tatengue que consiguió bajar al líder de la tabla anual Independiente Rivadavia. Esa jornada se completará a las 21.30 con Argentinos Juniors recibiendo a Huracán, la repetición del juego de la fecha 16 que terminó en victoria del Bicho en Parque Patricios.

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Todo definido en los cuartos de final

torneo apertura cuartos de final 1
Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026.

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Ya el miércoles y en la llave opuesta, Rosario Central y Racing se verán las caras de las 19 en el Gigante de Arroyito, un encuentro que se disputó en el marco de la fecha 2 y donde el Canalla se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda. A las 21.30 está programado el duelo entre River y Gimnasia (LP), el cual también acontenció en la segunda jornada de competencia y fue victoria 2-0 del Millonario también en el Monumental.

Martes 12 de mayo

  • 19.00 Belgrano (5°B) – Unión (8°A)
  • 21.30 Argentinos (3°B) – Huracán (7°B)

Miércoles 13 de mayo

  • 19.00 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B)
  • 21.30 River (2ºB) – Gimnasia (6° B)

cuartos de final Torneo Apertura Liga Profesional Cronograma
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