Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

El beneficio alcanza a estudiantes primarios, secundarios, universitarios; y docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE). Pasos a seguir

El beneficio alcanza a estudiantes primarios, secundarios, universitarios; y docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE). Pasos a seguir

El gobierno de Entre Rios ofreció a los estudiantes y docentes entrerrianos con domicilio en el Área Metropolitana de Paraná, las instrucciones para tramitar el beneficio del boleto gratuito en las líneas de transporte urbano a través de la aplicación Mi Entre Ríos, sin necesidad de concurrir en forma personal.

*Iniciar sesión en Mi Entre Ríos, descargado la app o desde el navegador en mientrerios.gob.ar. El inicio podrá hacerse con clave fiscal, clave de ANSES, clave de Mi Argentina o creando una cuenta con datos personales.

Para ello, los entrerrianos alcanzados por los beneficios estudiantes primarios, secundarios, universitarios; y docentes dependientes del Consejo General de Educación (CGE), deberán seguir los siguientes pasos:

*Una vez ingresado, buscar la opción Iniciar nuevo trámite. Seleccionar el ítem Solicitud de Beneficio Tarifario SUBE 1 Área Metropolitana de Paraná; ingresar allí y seleccionar Iniciar Trámite.

*Luego elegir el tipo de boleto a tramitar y seguir los pasos indicados sobre la documentación a adjuntar. Se pueden subir fotos o archivos PDF. Una vez cargado todo se deberá seleccionar Enviar. Se tendrá que esperar un tiempo hasta que la documentación sea revisada y llegará un correo indicando si el trámite fue correcto.

SUBE (2).jpeg Paraná: el precio del boleto de colectivo casi se triplicó en 10 años. Foto: Archivo/UNO

*Finalmente, si el trámite fue aprobado, deberá activarse el beneficio apoyando la tarjeta SUBE en una terminal automática hasta que salga el mensaje: Tenés un beneficio local. También podrá hacerse con un teléfono con NFC que tenga la app de SUBE instalada en la opción de Consultar saldo.

Según se aclaró, estas instrucciones son para residentes en el Área Metropolitana de Paraná, que comprende las localidades de San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Oro Verde y Villa Fontana. Esto permitirá descomprimir las largas colas que se producen para realizar la tramitación, teniendo en cuenta que en lo que va de marzo pasaron más de 2000 usuarios de SUBE por la boletería de la terminal de Paraná.

Se recuerda que este trámite beneficia a los usuarios que no tienen domicilio en su DNI declarado en Paraná.