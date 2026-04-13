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"Reunimos 220 firmas": impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná

En diálogo con UNO, Fernando Quinodoz defendió el proyecto de cambiar el nombre de la Plaza "Carlos María de Alvear" por "Patrono San Miguel Arcángel".

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

13 de abril 2026 · 13:30hs
Reunimos 220 firmas: impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná.

"Reunimos 220 firmas": impulsan cambiar el nombre de la Plaza Alvear por San Miguel en Paraná.

El Concejo Deliberante de Paraná analiza un proyecto para cambiar el nombre de la Plaza "Carlos María de Alvear" por "Patrono San Miguel Arcángel", recuperando la denominación que, según se destaca, utilizan habitualmente los vecinos. El espacio está ubicado frente a la iglesia de San Miguel, lo que refuerza su fuerte identificación popular y religiosa.

La iniciativa fue presentada por el concejal Fernando Quinodoz y ya tomó estado parlamentario, siendo derivada a la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos. En sus fundamentos, el proyecto plantea que la actual denominación remite a una figura histórica cuyo vínculo con Entre Ríos fue conflictivo, mientras que el nombre propuesto responde tanto a la tradición barrial como a la identidad cultural del lugar.

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Plaza Carlos María de Alvear.PDF

En diálogo con UNO, Quinodoz explicó que la iniciativa surge de un proceso de revisión histórica y de la necesidad de fortalecer la identidad local. "Hay un revisionismo histórico sobre quién fue Carlos María de Alvear y su relación con Entre Ríos, que lejos de ser amigable fue beligerante con la provincia y con los caudillos del litoral", señaló.

El edil sostuvo además que el uso popular del nombre ya está instalado desde hace tiempo. "La mayoría de los paranaenses conoce a ese espacio como Plaza San Miguel, de hecho muchos desconocen su nombre oficial. Eso terminó consolidando una denominación que ya es parte de la vida cotidiana de la ciudad", expresó.

Respecto a la posible repercusión del proyecto, Quinodoz aseguró que hubo amplio acompañamiento vecinal y político. "Necesitábamos 30 firmas de vecinos y reunimos 220 en poco tiempo. Las primeras personas que pasaban por la plaza firmaron sin objeciones y muchas incluso se sorprendieron al saber que el nombre oficial no era San Miguel", indicó.

En esa línea, también destacó el respaldo dentro del cuerpo legislativo. "El proyecto cuenta con la firma de 11 concejales de distintos bloques. Quienes aún no lo hicieron es porque no han podido acercarse, pero también manifestaron su acompañamiento", afirmó.

Quinodoz remarcó además la importancia de revisar los nombres de los espacios públicos en función de la identidad regional. "Siempre debemos repensar nuestra historia y el origen de los nombres que utilizamos. Hoy lo hacemos desde una mirada más federal y entrerriana, no tan porteñocéntrica como en otras épocas", sostuvo.

Finalmente, aclaró que el proyecto no contempla modificaciones más allá del cambio de denominación y que cualquier intervención adicional en la plaza dependerá del Ejecutivo municipal. "La plaza fue puesta en valor hace pocos años y se encuentra en buenas condiciones. Esto es exclusivamente un cambio de nombre", explicó.

El concejal concluyó que el debate ya genera un impacto social más allá de su resultado legislativo. "El solo hecho de que se discuta ya es positivo. Mucha gente empezó a preguntarse quién fue Carlos María de Alvear y cuál fue su relación con Entre Ríos. Ese interés ya es un aprendizaje en sí mismo", cerró.

¿Quién fue Carlos María de Alvear?

Carlos María de Alvear.jpeg

Carlos María de Alvear fue un militar, político y diplomático argentino que actuó en los primeros años de la independencia. Se destacó por su visión centralista y su perfil polémico, con posturas favorables al acercamiento con la corona británica. En 1815 ocupó el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Considerado la antítesis de José de San Martín, es señalado por el revisionismo histórico como un traidor a los intereses patrióticos, e incluso como autor intelectual de diversos intentos de asesinato contra el Padre de la Patria.

Plaza Firmas Paraná
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