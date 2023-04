Paraná: piden información de garitas que no se instalaron

"No hemos visto, tanto en el año 2022 como en lo que va del 2023 ninguna de estas nuevas garitas instaladas. Por eso solicitamos al Ejecutivo, a través del área que corresponda, que se nos dé una respuesta de por qué no se avanzó con esta obra y cuáles son los próximos plazos de ejecución" , indicó Murador.

garitas.jpg Rota. En calle Carbó, en el centro de la ciudad. En Almafuerte, el poste informa sobre líneas E y U, que ya no operan. En los barrios faltan garitas.

La obra tuvo su apertura de sobres el 2 de junio de 2022 y se presentó un oferente, la empresa CEMYC SRL con un presupuesto de $217.695.369,27 y tenía un plazo de ejecución de 210 días corridos. Los refugios debían contar con paneles solares para luces LED y puertos USB para la carga de celulares.

garitas.jpg

colectivos.jpg En los barrios de Paraná las garitas siguen vacías porque los colectivos no pasan. Foto UNO Juan Ignacio Pereira.

"Nos interesa conocer puntualmente, con claridad y transparencia, el manejo de los fondos públicos por un tema tan sensible, importante y delicado como es el transporte público de pasajeros donde cualquier mejora en el sistema es bienvenida. Nos inquieta, nos preocupa y lamentamos que aún no se haya resuelto esta situación", agregó el concejal.

Por otro lado Armando Sánchez, precandidato a intendente del bloque, indicó: "Nos quedamos esperando esas 105 nuevas garitas que hoy serían una realidad donde hoy no hay refugios y reemplazarían algunas que hoy están sumamente deterioradas y no cumplen su función de refugio. Nos parece grave que a diez meses de la apertura de sobres hoy los vecinos no tienen nada y tampoco hay información oficial".

En aquel momento el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu, había detallado que las garitas eran importantes para la comunidad de pasajeros y había adelantado: "Tenemos pensado trabajar. Este proyecto es una pequeña parte que hace a un plan de gestión integral para enaltecer a Paraná como ciudad capital".

garitas.jpg