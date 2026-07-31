Concordia: el río Uruguay alcanzaría los 10,60 metros

La CTM de Salto Grande anticipó que el caudal evacuado aumentará en las próximas horas. En Concordia el rió Uruguay alcanzará 10,60 metros

El río Uruguay está a metros de la proveduría del camping La Tortuga Alegre.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande actualizó su pronóstico hidrológico y anticipó que el caudal evacuado aumentará en las próximas horas y el río Uruguay alcanzaría los 10,60 metros, en el puerto de Concordia.

De acuerdo con el parte emitido por el Área de Hidrología, el aporte de las últimas 24 horas fue de 16.646 metros cúbicos por segundo, mientras que el caudal evacuado a las 8 de la mañana alcanzó los 14.793 metros cúbicos por segundo. Además, se indicó que hasta las 15 horas del viernes el caudal medio diario evacuado oscilará entre 15.000 y 16.000 metros cúbicos por segundo.

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La CTM señaló que el nivel del embalse tenderá a los 34,50 metros, manteniéndose además el vertedero abierto para acompañar el manejo hidráulico de la represa.

Según las proyecciones oficiales, el puerto de Concordia no superará una cota máxima de 10,60 metros, mientras que en la ciudad uruguaya de Salto el nivel alcanzaría hasta 10,90 metros.