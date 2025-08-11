Indican que la medida significa un ahorro económico, además de que permitirá realizar trámites con mayor comodidad que en la zona céntrica de Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos pone en marcha este lunes el proceso de adaptación del nuevo edificio que albergará a la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) de Paraná. Se confirmó oficialmente que el organismo se trasladará dentro del complejo de la Escuela Hogar Eva Perón, ubicado en calle Don Bosco de la capital provincial.

El Gobierno argumentó que “el traslado representa un avance significativo en términos de infraestructura, comodidad y eficiencia administrativa”. “El nuevo espacio físico permitirá mejorar notablemente las condiciones laborales del personal que se desempeña en la departamental, ya sea por distribución de dependencias, contacto con ambientes naturales y salida de emergencia, que hoy no cuentan”, expresaron.

Paraná: jurado popular juzgará una causa por abuso sexual ultrajante y privación de la libertad

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Escuela Hogar.jpg Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar Foto UNO/Archivo

Con esta medida, además, el Gobierno de Entre Ríos destacó que se logrará un importante ahorro económico, ya que se dejará de abonar el alquiler del actual inmueble ubicado en calle La Paz, que por años fue sede de la DDE Paraná.

Asimismo, valoraron que “quienes asistan al lugar, ya sea por trámites, consultas o gestiones, contarán con mejores condiciones de accesibilidad y estacionamiento“.

Los trabajos de adaptación serán realizados desde este lunes por personal de la dirección de servicios generales e intendencia del Consejo.

Finalmente, expresaron: “Desde el CGE se continúa trabajando para que el proceso de traslado (primero adaptación, luego mudanza) se concrete de manera ordenada, cuidando tanto el servicio administrativo como el bienestar del personal y de la comunidad educativa en general”.