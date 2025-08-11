El video del dramático accidente del cantante de Dale Q' Va: cedió el escenario y cayó al vacío

Pablo David Ortiz, cantante del grupo cuartetero Dale Q’ Va, sufrió un accidente en pleno recital y debió ser trasladado de urgencia a una clínica. El comunicado de la banda

El fin de semana el mundo del cuarteto se vio conmovido por las imágenes del terrible accidente que tuvo Pablo David Ortiz, cantante del grupo Dale Q’ Va, en pleno show en Bomberos, San Francisco.

El artista se encontraba cantando una de las canciones de la banda y realizando uno de los pasos coreográficos cuando saltó en sí mismo y al caer cedió el piso de madera del escenario.

El cantante cayó inmediatamente hacia abajo golpeando su cabeza con el filo de la madera del escenario causando una gran preocupación.

El show fue parado de inmediato y el vocalista fue llevado de urgencia a una clínica donde le realizaron distintos estudios médicos y recibió varios puntos de sutura en la cabeza.

Por este motivo, el show previsto del conjunto musical para el domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendido.

En una historia de Instagram, el propio Pablo Ortiz llevó tranquilidad a sus seguidores ante los mensajes que le llegaban por el impacto de las imágenes del accidente: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó el cantante tras el fuerte accidente.

El comunicado de Dale Q’ Va

La banda Dale Q’ Va credada en el año 2017 en Córdoba y de gran presente musical informó cómo es el estado salud de Pablo Ortiz en un comunicado luego del terribe acicidente que sufrió en pleno concierto.

“Comunicado sobre la salud de Pablo David Ortiz. En relación al accidente que ocurrió anoche en el escenario de Bomberos, San Francisco, queremos informarles que David recibió varios puntos en su cabeza y se encuentra mejor", comenzó el comunicado subido a las redes oficiales del grupo cuartetero.

Y se remarcó: "En el día de hoy (domingo) va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones".

"Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, se pudo leer en el comunicado oficial de la banda", cerró el escrito.