Uno Entre Rios | Policiales | Néstor Roncaglia

Adolescente golpeó a policías: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

Violento episodio en Federación volvió a encender el debate por la actuación del Poder Judicial. El ministro de Seguridad Néstor Roncaglia se expresó en redes

11 de agosto 2025 · 11:15hs
Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: Fue entregado livianamente a sus padres

Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia
Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: Fue entregado livianamente a sus padres

Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia
Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: Fue entregado livianamente a sus padres

Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia
Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: Fue entregado livianamente a sus padres

Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dio a conocer a través de las redes sociales que cinco policías de Federación resultaron heridos luego de un operativo realizado el den el que fue detenido un menor que intentó atacar a uno de los uniformados con un cuchillo. Los agentes habían llegado hasta la zona debido a un incidente familiar.

Violento episodio en Federación

móviles Federación
Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros:

Adolescente golpeó a policías y destruyó patrulleros: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

El posteo en redes

"Hoy a la tarde, dos patrulleros de la Departamental Federación con cinco policías concurrieron por un incidente familiar en el Ex consorcio municipal, de esa ciudad, en momentos q se estaba solucionando este inconveniente, a unos 20 metros de lugar, un sujeto de 17 años ataca con un cuchillo a uno de los agentes, por lo que se reduce y detiene a éste individuo e inmediatamente los policías son atacados a piedrazos y todo tipo de golpes, por los habitantes decese barro, resultando los cinco (5) funcionarios heridos y la rotura total de uno de los patrulleros y golpes en el otro. Consultada la auxiliar fiscal de turno Dra EMILIA VAGO, se limitó a disponer que el menor fuera entregado a sus padres, con la salvedad que se le había secuestrado el cuchillo con el cual habían atado al policía. Resultado de la intervención policial, 5 policías heridos y dos patrulleros rotos y nadie detenido. Lamentamos ésta situación y falta de cordura en general, esta agresividad y destrucción de bienes del Estado. Después se escuchan pedidos de patrulleros para la ciudad, para que? Para que algunos ciudadanos de federación los destruyan de esta manera y lastimen a nuestros policías. Esta cuestión no es solo un problema de la policía, sino una crisis más profunda donde todas las autoridades deben intervenir y hacerse cargo, la policía actúa sobre los efectos Y NO SOBRE LAS CAUSAS, y no puede hacerse cargo de todos los problemas y encima terminan lastimados y el menor agresor de 17 años entregado livianamente a sus padres como si nada hubiera pasado. Espero que los agoreros y opinólogos de siempre no terminen echando la culpa de todo lo acontecido a la Institución Policíal. Hoy, Federación tiene dos patrulleros menos, algunos de sus ciudadanos, no lo cuidaron y encima, lastimaron a CINCO POLICIAS, que solo CUMPLíAN CON SU DEBER, con golpes, mordeduras y arañazos…espero se recapacite sobre éste acontecimiento".

La Justicia condenó a Guillermo Smaldone.

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

chajari: un hombre esta grave tras ser apunalado en una gresca familiar

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

posteo redes Roncaglia (1)

Vale aclarar que, debido a la fuerte repercusión del posteo y los dichos, el ministro modificó el texto y eliminó la palabra "sensiblemente" aunque ya se había viralizado

Néstor Roncaglia adolescente seguridad Entre Ríos
Noticias relacionadas
San Benito, en la tarde de este domingo, apareció el adolescente que era intensamente buscado.

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

En Crespo, un auto se incendió en calle Santa Fe y las pérdidas fueron casi totales. 

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño de 10 años tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

san benito: buscan a un adolescente que se ausento de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal

Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal

El video del dramático accidente del cantante de Dale Q Va: cedió el escenario y cayó al vacío

El video del dramático accidente del cantante de Dale Q' Va: cedió el escenario y cayó al vacío

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los asaditos y mensajes con Cardona Herreros

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Ultimo Momento
Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal

Gustavo Cerati cumpliría 66 años, un legado inmortal

El video del dramático accidente del cantante de Dale Q Va: cedió el escenario y cayó al vacío

El video del dramático accidente del cantante de Dale Q' Va: cedió el escenario y cayó al vacío

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los asaditos y mensajes con Cardona Herreros

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

Liga Provincial: Ciclista derrotó a Olimpia y manda en su zona

Liga Provincial: Ciclista derrotó a Olimpia y manda en su zona

Policiales
Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los asaditos y mensajes con Cardona Herreros

Condenaron a Guillermo Smaldone por coimas: los "asaditos" y mensajes con Cardona Herreros

Adolescente golpeó a policías: Fue entregado livianamente a sus padres, criticó Néstor Roncaglia

Adolescente golpeó a policías: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

Chajarí: un hombre está grave tras ser apuñalado en una gresca familiar

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ovación
Controversia tras el clásico: quemaron camiseta de Peñarol con el nombre de Nicolás Bros

Controversia tras el clásico: quemaron camiseta de Peñarol con el nombre de Nicolás Bros

Francisco Nin sobre el presente de Rowing: Buscamos seguir construyendo

Francisco Nin sobre el presente de Rowing: "Buscamos seguir construyendo"

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi

El entrerriano Martín Ojeda le marcó un golazo al Inter Miami de Messi

La provincia
Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

Otro comedor de Concordia cerró por la falta de fondos nacionales

Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Paraná: la Departamental de Escuelas se trasladará a la Escuela Hogar

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Llega a Santa Fe el tributo a Queen con Adrián Ocampo: la magia de Freddie Mercury

Escuelas: entre la violencia creciente, las pantallas y la lucha por educar

Escuelas: entre la violencia creciente, las pantallas y la lucha por educar

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Interna de la UCR: la lista de Benedetti y Schneider ganó con un 70%

Dejanos tu comentario