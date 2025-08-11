Adolescente golpeó a policías: "Fue entregado livianamente a sus padres", criticó Néstor Roncaglia

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dio a conocer a través de las redes sociales que cinco policías de Federación resultaron heridos luego de un operativo realizado el den el que fue detenido un menor que intentó atacar a uno de los uniformados con un cuchillo. Los agentes habían llegado hasta la zona debido a un incidente familiar.

Violento episodio en Federación

El posteo en redes

"Hoy a la tarde, dos patrulleros de la Departamental Federación con cinco policías concurrieron por un incidente familiar en el Ex consorcio municipal, de esa ciudad, en momentos q se estaba solucionando este inconveniente, a unos 20 metros de lugar, un sujeto de 17 años ataca con un cuchillo a uno de los agentes, por lo que se reduce y detiene a éste individuo e inmediatamente los policías son atacados a piedrazos y todo tipo de golpes, por los habitantes decese barro, resultando los cinco (5) funcionarios heridos y la rotura total de uno de los patrulleros y golpes en el otro. Consultada la auxiliar fiscal de turno Dra EMILIA VAGO, se limitó a disponer que el menor fuera entregado a sus padres, con la salvedad que se le había secuestrado el cuchillo con el cual habían atado al policía. Resultado de la intervención policial, 5 policías heridos y dos patrulleros rotos y nadie detenido. Lamentamos ésta situación y falta de cordura en general, esta agresividad y destrucción de bienes del Estado. Después se escuchan pedidos de patrulleros para la ciudad, para que? Para que algunos ciudadanos de federación los destruyan de esta manera y lastimen a nuestros policías. Esta cuestión no es solo un problema de la policía, sino una crisis más profunda donde todas las autoridades deben intervenir y hacerse cargo, la policía actúa sobre los efectos Y NO SOBRE LAS CAUSAS, y no puede hacerse cargo de todos los problemas y encima terminan lastimados y el menor agresor de 17 años entregado livianamente a sus padres como si nada hubiera pasado. Espero que los agoreros y opinólogos de siempre no terminen echando la culpa de todo lo acontecido a la Institución Policíal. Hoy, Federación tiene dos patrulleros menos, algunos de sus ciudadanos, no lo cuidaron y encima, lastimaron a CINCO POLICIAS, que solo CUMPLíAN CON SU DEBER, con golpes, mordeduras y arañazos…espero se recapacite sobre éste acontecimiento".