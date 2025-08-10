Este domingo, alrededor de las 5.45, la guardia del cuartel de Bomberos Crespo, recibió un aviso de incendio vehicular en calle Santa Fe. Inmediatamente se hicieron presente en el lugar dos unidades con un total de seis efectivos del Cuerpo Activo.
Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales
10 de agosto 2025 · 17:48hs
Sobre el incendio en Crespo
Las tareas de extinción se desarrollaron durante aproximadamente 20 minutos, lográndose la sofocación total del fuego. El siniestro provocó pérdidas materiales casi totales en el vehículo afectado.
Según se supo, no hubo personas lesionadas.