Uno Entre Rios | Policiales | Crespo

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

En Crespo, en la madrugada de este domingo, un auto se incendió en calle Santa Fe y las pérdidas fueron casi totales.

10 de agosto 2025 · 17:48hs
En Crespo

En Crespo, un auto se incendió en calle Santa Fe y las pérdidas fueron casi totales. 

Este domingo, alrededor de las 5.45, la guardia del cuartel de Bomberos Crespo, recibió un aviso de incendio vehicular en calle Santa Fe. Inmediatamente se hicieron presente en el lugar dos unidades con un total de seis efectivos del Cuerpo Activo.

LEER MÁS: Un incendio arrasó con tres embarcaciones en el Club Náutico de Paraná

Sobre el incendio en Crespo

Las tareas de extinción se desarrollaron durante aproximadamente 20 minutos, lográndose la sofocación total del fuego. El siniestro provocó pérdidas materiales casi totales en el vehículo afectado.

Gran arranque del Torneo Clausura Provincial Femenino en Crespo.

Gran arranque del Torneo Clausura Provincial Femenino en Crespo

Los Espinillos de Concordia ganó las dos últimas ediciones del Torneo Provincial.

En Crespo comienza una nueva edición del Torneo Provincial femenino

Según se supo, no hubo personas lesionadas.

Crespo Auto
Noticias relacionadas
San Benito, en la tarde de este domingo, apareció el adolescente que era intensamente buscado.

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Ruta 18: murió niño de 10 años tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

san benito: buscan a un adolescente que se ausento de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio el ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Ver comentarios

Lo último

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

Ultimo Momento
Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

CAME: las ventas minoristas Pymes cayeron 5,7% en julio y el consumo sigue en retroceso

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

Se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella en River

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Policiales
San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

San Benito: apareció el adolescente que era intensamente buscado

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

Ruta 18: murió niño tras ser atropellado por un auto mientras circulaba en bicicleta

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

San Benito: buscan a un adolescente que se ausentó de su hogar

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco

Ovación
Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Arranque victorioso de Estudiantes en la Liga Provincial

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Comenzó el Clausura de la Liga Paranaense de fútbol

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

Racing Club presentó al defensor Marcos Rojo como nuevo refuerzo

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

La paranaense Zamira Beber retuvo el cinturón entrerriano en una dura pelea

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

Después de 38 carreras, Martín Vázquez consiguió su primer triunfo en el TC

La provincia
¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

¿Por qué el Cardenal Karlic fue enterrado en la Catedral de Paraná?

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de Alma Litoral

AURA invita a un recorrido guiado y clase magistral con el autor de "Alma Litoral"

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

Base Marambio: tres entrerrianos contaron como es vivir y trabajar en los hielos eternos

El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental

"El teléfono tiene que estar en el aula como recurso fundamental"

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Guías de pesca de Concordia en contra de la depredación del río Uruguay

Dejanos tu comentario