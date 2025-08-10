Crespo: un auto se incendió y las pérdidas fueron casi totales

En Crespo, en la madrugada de este domingo, un auto se incendió en calle Santa Fe y las pérdidas fueron casi totales.

En Crespo, un auto se incendió en calle Santa Fe y las pérdidas fueron casi totales.

Este domingo, alrededor de las 5.45, la guardia del cuartel de Bomberos Crespo, recibió un aviso de incendio vehicular en calle Santa Fe. Inmediatamente se hicieron presente en el lugar dos unidades con un total de seis efectivos del Cuerpo Activo.